Отмечается, что свидетель слышал "хлопок".

В Российской Федерации подтвердили инцидент в Северномуйском тоннеле в Бурятии. Российские пропагандисты назвали причиной пожара грузового поезда "замыкание кабельной сети".

"Грузовой состав из 50 вагонов начал въезжать в тоннель неподалеку от станции Окусикан в Бурятии, когда машинист услышал хлопок. В одном из вагонов начался пожар. Машинист состава и его помощник не пострадали. В результате происшествия были повреждены три вагона-цистерны — один из них выгорел полностью. Позже на одном из участков пути было обнаружено выгорание 200 метров кабельной линии. Из одного из вагонов начало вытекать топливо", - сообщил российский пропагандистский Telegram-канал Baza.

Отмечается, что сейчас в тоннеле работают восстановительные и пожарные поезда — задержек в движении пассажирских поездов нет. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

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Кроме того, пропагандисты показали фото туннеля.

Стоит отметить, что железнодорожный Северомуйский тоннель самый длинный в России - 15 343 метр

Операция СБУ в Северомуйском тоннеле - что известно

Сегодня ночью произошел взрыв на Байкало-Амурской магистрали, а именно в Северомуйском тоннеле им. Бессолова, который находится в Бурятии. Как отмечают источники, этот подрыв стал очередной успешной спецоперацией СБУ, которая продолжает держать россиян в постоянном напряжении.

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