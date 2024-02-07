Россиян, верящих в победу Украины, не осталось совсем, хотя ранее такие были.

На фоне новостей о сокращении западной поддержки Украины больше россиян стали верить в возможность победы, а сторонников мирных переговоров стало меньше. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного российским "Левада-центром", который имеет репутацию "независимого" от Кремля.

Так, в январе 2024 года 77% опрошенных россиян высказали свою поддержку вторжению в Украину, в то время как 16% не одобряют ее. Еще 8% не смогли определиться. Это второй самый высокий показатель с начала войны (78% поддержки было в марте 2022 года), по сравнению с августом 2023 года, когда ВСУ еще вели контрнаступление, количество сторонников войны в РФ выросло на 7%.

А вот количество сторонников перехода к мирным переговорам за последнее время сократилось. Если в ноябре 57% россиян выступали за переговоры, то в январе таких насчитали 52%. Примечательно, что даже при таком раскладе сторонников дальнейшего продолжения войны оказалось меньше – 40% в январе.

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В целом, 77% опрошенных россиян уверены, что война против Украины закончится российской победой. Это на 6% больше, чем было год назад и в целом является самым высоким показателем за время войны. В то же время в январе 2024 года опрос вообще не выявил значимого количества россиян, верящих в возможность победы Украины. В предыдущих опросах такое ожидание было у 1-2% опрошенных.

Ситуация в России: последние новости

Как писал УНИАН, в России решили не допускать к участию в президентских выборах единственного "антивоенного кандидата". По мнению экспертов, решение о недопуске Надеждина на выборы фактически принято: российский ЦИК "насчитал" ему 15% брака в подписях граждан, собранных для регистрации кандидатом.

Также мы рассказывали, что Путин решил переложить на самих россиян отвественность за развязывания войны против Украины. Российский диктатор утверждает, что без соответствующего "настроя" россиян, он не стал бы вторгаться ни в Крым, ни на Донбасс, ни в целом в Украину.

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