Президент США указал, что все избиратели будут знать, что Трамп и республиканцы сказали "нет", когда власти хотели обезопасить границу.

Президент США Джо Байден призвал Конгресс как можно скорее принять законопроект о поддержке Украины. Он указал, что пока конгрессмены боятся Дональда Трампа, у ВСУ заканчивается оружие.

"Я призываю Конгресс принять этот законопроект и немедленно положить его на мой стол. Но если законопроект будет провален, я хочу быть абсолютно четким: американский народ узнает, почему он будет провален", – заявил американский лидер во время пресс-конференции.

При этом он пригрозил, что все избиратели в США будут знать, что Трамп и республиканцы сказали "нет", когда власти хотели обезопасить границу и выделить деньги на другие программы.

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"Потому что они боятся Дональда Трампа. Боятся Трампа. Каждый день до ноября американский народ будет знать, что единственная причина, почему граница не защищена, - это Дональд Трамп и его друзья-республиканцы. Пришло время для республиканцев в Конгрессе проявить немного мужества и дать понять американскому народу, что вы работаете на него, а не на кого-нибудь другого", - указал Байден.

Также политик указал, что без новой помощи у Украины все меньше оружия для защиты от вторжения Российской Федерации, а "часы тикают".

Помощь США Украине - последние новости

Сенат США согласовал проект закона о помощи Украине, который предусматривает выделение на поддержку Киеву 60,1 миллиарда долларов.

При этом сенаторы раскритиковали проект закона о помощи Украине. Спикер Майк Джонсон заявил, что документ "умрет по прибытии", если попадет в Палату представителей.

В свою очередь президент США Джо Байден, если Конгресс не проголосует за законопроект о поддержке Украины, то это поможет российскому диктатору Владимиру Путину.

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