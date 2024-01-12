Пожар начался с возгорания стенки за топкой печки в полевой бане.

В Курской области РФ сгорела полевая баня российских оккупантов.

Как сообщает канал ASTRA, 2 мобилизованных погибли, 2 срочников пострадали в результате этого происшествия. По предварительным данным, пожар произошел 11 января в районе села Анатольевка Рыльского района Курской области в полевой бане военнослужащих.

"В результате пожара погибли двое мобилизованных: 26-летний командир стрелкового взвода Дмитрий Голубев из Санкт-Петербурга и 32-летний машинист экскаватора Александр Стулов из Нижегородской области", - пишет ASTRA.

Видео дня

С отравлением угарным газом в больницу попали двое срочников: 20-летний Павел С. из Ленинградской области и 20-летний Кубанич т. из Санкт-Петербурга. Предварительно пожар начался с возгорания стенки за топкой печки в полевой бане.

Похожие новости

Как сообщал УНИАН, ранее на военном полигоне под Ростовом погибли российские оккупанты - произошла "неприятная случайность". По "версии" россиян, военнослужащие оккупационной армии якобы развели костер в непосредственной близости к боеприпасам. В результате попадания искр БК начал детонировать.

В результате мощных взрывов самоликвидировалось 10 российских военных. Еще 15 получили ранения и были госпитализированы.

Вас также могут заинтересовать новости: