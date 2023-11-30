На военном полигоне под Ростовом массового погибли российские оккупанты.
Как сообщают ростовские СМИ, на полигоне якобы произошла "неприятная случайность". По "версии" россиян, военнослужащие оккупационной армии якобы развели костер в непосредственной близости к боеприпасам. В результате попадания искр БК начал детонировать.
В результате мощных взрывов самоликвидировалось 10 российских военных. Еще 15 получили ранения и были госпитализированы.
Как отметил украинский журналист Денис Казанский, версия о "костре у БК" может быть лишь прикрытием.
"Злые языки говорят, что по полигону ударил неизвестный беспилотник. Просто сначала как всегда наврали, что "все сбили", но через некоторое время информация о массовой гибели военных таки просочилась в СМИ и придумали историю со снарядами и костром. Впрочем, так даже смешнее", - отметил Казанский.
Последние взрывы в РФ
Ночью в российском Брянске прогремел мощный взрыв. "Прилетело" по складу с ударными беспилотниками"Герань-2", как в России называют "Шахеды".
27 ноября в Рязани раздавались взрывы. СМИ писали об атаке дронов на местный нефтеперерабатывающий завод и военную базу. Речь идет о военной авиабазе Дягилево, расположенной на западной окраине города.
26 ноября дрон атаковал Смоленск. В 23:20 его якобы сбили над территорией Смоленской области очередными средствами противовоздушной обороны, однако жители публиковали кадры с дымом над городом. Примечательно, что это была уже вторая атака дронов на город за тот день.
В тот же день в Челябинске произошла пожар на заводе, который производит танковые двигатели. Местные говорили, что незадолго до этого слышали взрыв.