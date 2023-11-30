Впрочем, украинский журналист намекнул, что россиян ликвидировал неизвестный беспилотник.

На военном полигоне под Ростовом массового погибли российские оккупанты.

Как сообщают ростовские СМИ, на полигоне якобы произошла "неприятная случайность". По "версии" россиян, военнослужащие оккупационной армии якобы развели костер в непосредственной близости к боеприпасам. В результате попадания искр БК начал детонировать.

В результате мощных взрывов самоликвидировалось 10 российских военных. Еще 15 получили ранения и были госпитализированы.

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Как отметил украинский журналист Денис Казанский, версия о "костре у БК" может быть лишь прикрытием.

"Злые языки говорят, что по полигону ударил неизвестный беспилотник. Просто сначала как всегда наврали, что "все сбили", но через некоторое время информация о массовой гибели военных таки просочилась в СМИ и придумали историю со снарядами и костром. Впрочем, так даже смешнее", - отметил Казанский.

Последние взрывы в РФ

Ночью в российском Брянске прогремел мощный взрыв. "Прилетело" по складу с ударными беспилотниками"Герань-2", как в России называют "Шахеды".

27 ноября в Рязани раздавались взрывы. СМИ писали об атаке дронов на местный нефтеперерабатывающий завод и военную базу. Речь идет о военной авиабазе Дягилево, расположенной на западной окраине города.

26 ноября дрон атаковал Смоленск. В 23:20 его якобы сбили над территорией Смоленской области очередными средствами противовоздушной обороны, однако жители публиковали кадры с дымом над городом. Примечательно, что это была уже вторая атака дронов на город за тот день.

В тот же день в Челябинске произошла пожар на заводе, который производит танковые двигатели. Местные говорили, что незадолго до этого слышали взрыв.

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