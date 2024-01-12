По ее словам, эти подразделения считают себя слишком элитными для таких лобовых атак.

Российские десантники и морпехи не хотят штурмовать позиции ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Как сообщила пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона "Единые новости", такие лобовые штурмы нередко без поддержки бронированной техники вполне закономерно приводят к большим потерям.

"Сейчас на нашем направлении уменьшилось количество подразделений типа "шторм Z", а больше сосредоточено морских пехотинцев и десантников. А они считают себя элитой и идти в такие штурмы они не хотят", - отметила Гуменюк.

Она также отметила, что из-за этого у россиян возникают морально-психологические расстройства в подразделениях и различные споры.

"Именно поэтому в руководстве группировки "Днепр", которая там сейчас базируется, есть очень много разлада в общем понимании дальнейшего развития событий", - добавила Гуменюк.

Левый берег Херсонщины - последние новости с фронта

В середине ноября 2023 года в украинской армии впервые подтвердили, что наши воины закрепились на плацдармах на левом берегу Днепра. Военный обозреватель Денис Попович осенью говорил, что наши бойцы пытались объединить в один плацдармы, на которых закрепились, чтобы "туда перегнать технику и что-то делать в более широком формате".

9 января руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что на южной части нашего государства россияне снова вернули штурмовые действия на отметку 10+.

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