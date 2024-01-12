Российские десантники и морпехи не хотят штурмовать позиции ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Как сообщила пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона "Единые новости", такие лобовые штурмы нередко без поддержки бронированной техники вполне закономерно приводят к большим потерям.
"Сейчас на нашем направлении уменьшилось количество подразделений типа "шторм Z", а больше сосредоточено морских пехотинцев и десантников. А они считают себя элитой и идти в такие штурмы они не хотят", - отметила Гуменюк.
Она также отметила, что из-за этого у россиян возникают морально-психологические расстройства в подразделениях и различные споры.
"Именно поэтому в руководстве группировки "Днепр", которая там сейчас базируется, есть очень много разлада в общем понимании дальнейшего развития событий", - добавила Гуменюк.
Левый берег Херсонщины - последние новости с фронта
В середине ноября 2023 года в украинской армии впервые подтвердили, что наши воины закрепились на плацдармах на левом берегу Днепра. Военный обозреватель Денис Попович осенью говорил, что наши бойцы пытались объединить в один плацдармы, на которых закрепились, чтобы "туда перегнать технику и что-то делать в более широком формате".
9 января руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что на южной части нашего государства россияне снова вернули штурмовые действия на отметку 10+.