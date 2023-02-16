Такого типа ракет на вооружении украинской армии нет.

Хваленая российская ПВО в Белгородской области РФ сбила свою же ракету.

Как сообщает местное издание "Белгородский осведомитель", 14 февраля власти региона отчитались о сбитии ракеты в Ивнянском районе. Впоследствии появились фото обломков ракеты.

Местные журналисты выяснили тип сбитой ракеты. Это Х-35 / Х-59, которая стоит на вооружении российской армии. "Дала ли она сбой или это был "дружественный огонь" - неизвестно", - отмечает издание.

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Взрывы в Белгородской области

С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину местные власти Белгородской области регулярно сообщают о "прилетах", возлагая ответственность за удары на украинскую армию.

В ночь на вторник, 17 января, в российском Белгороде и области раздавались взрывы. Сообщалось о большом количестве "хлопков" в Яковлевском районе, Дубовом и самом Белгороде.

Также 31 января Гладков сообщал, что система ПВО сработала несколько раз в небе над Шебекинским округом. 4 февраля "хлопки" слышали в Борисовке Белгородской области РФ. Там произошел взрыв на местной нефтебазе.

Известно, что оккупанты используют область как пограничную территорию с Харьковщиной для обстрела Украины. Часто россияне ошибаются и "запускают" свои же ракеты по жилым домам граждан РФ. Соответствующий случай в октябре произошел с одной из боеголовок, которую запускали бомбить Харьков.

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