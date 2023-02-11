О "прилетах" по российскому городу сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков.

Власти Белгородской области РФ сообщили о новых "хлопках" и обвинили Вооруженные силы Украины в обстреле города Шебекино. О последствиях "украинского" удара рассказал местный губернатор Вячеслав Гладков в своих социальных сетях.

Он сообщил о сразу трех "прилетах", вследствие которых якобы повреждено предприятие и автомобили. Также трое мужчина получили ранения.

"Один снаряд прилетел в остановочный павильон. Есть повреждения в 3 машинах. Глава округа Владимир Жданов и все оперативные службы находятся на месте", - написал Гладков.

Взрывы в Белгородской области

С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину местные власти Белгородской области регулярно сообщают о "прилетах", обвиняя в ударах украинскую армию.

В ночь на вторник, 17 января, в российском Белгороде и области звучали взрывы. Сообщалось о большом количестве "хлопков" в Яковлевском районе, Дубовом и самом Белгороде.

Также 31 января Гладков сообщал, что система ПВО сработала несколько раз в небе над Шебекинским округом. 4 февраля "хлопки" слышали в Борисовке Белгородской области РФ. Там случился взрыв на местной нефтебазе.

Известно, что оккупанты используют область, как приграничную территорию с Харьковской областью, для нанесения ударов по Украине. Часто россияне ошибаются и "роняют" свои же ракеты по жилым домам граждан РФ. Соответствующий случай в октябре произошел с одной из боеголовок, которую запускали бомбить Харьков.

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