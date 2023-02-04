Серьезно повреждено производство "Борисовского завода мостовых металлоконструкций", который выпускал конструкции для Крымского моста.

В Борисовке Белгородской области РФ произошла новая "бавовна". Там горит нефтебаза. Очевидцы сообщают, что до этого были слышны взрывы.

Как пишут местные Телеграм-каналы, пламя поднимается на 50 метров. Огонь видно за несколько километров от самой нефтебазы.

Кроме того, сообщается, что огнем с нефтебазы серьезно повреждено производство "Борисовского завода мостовых металлоконструкций". Есть информация, что на этом заводе производили металлоконструкции для строительства Крымского моста.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвинил в инциденте ВСУ, которые якобы "обстреляли Борисовский район".

"Снаряды попали на территорию гражданского промышленного завода. По предварительной информации, пострадавших нет: людей успели вывести на безопасное расстояния. Сформирован оперативный штаб. Все аварийные службы выехали на место", – написал он.

"Бавовна" в России и на оккупированных территориях: последние новости

В конце января 2023 года глава Луганской ОВА Сергей Гайдан рассказал о новой "бавовне" в области. В Новоайдаре уничтожен госпиталь, в котором лечили раненых российских захватчиков. Десятки оккупантов ликвидированы.

В ночь на вторник, 17 января, в российском Белгороде и области звучали взрывы. Сообщалось о большом количестве "хлопков" в Яковлевском районе, Дубовом и самом Белгороде.

В районе города Джанкой на севере оккупированного Крыма раздались взрывы утром 29 декабря. Местные жители рассказали об атаке беспилотников на военную базу россиян.

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