"Геологическая Инвестиционная Группа" подала жалобу в Антимонопольный комитет Украины из-за условий конкурса АРМА на определение управляющего арестованными активами IDS Ukraine - производителя минеральных вод "Моршинская" и "Миргородская".

Компания считает, что часть требований тендерной документации являются дискриминационными и противоречат Закону "О публичных закупках".

"Мы поддерживаем честную конкуренцию и открытые правила игры. Но те условия, которые АРМА выставило в этом конкурсе, фактически делают невозможным участие многих добросовестных компаний. Мы не можем игнорировать такие нарушения, ведь они ставят под сомнение прозрачность и законность всего процесса", - отметила СЕО "Геологической Инвестиционной Группы" Ирина Супрун.

Главными проблемами ГИГ называет требования о подтверждении "аналогичного опыта", которые выписаны слишком узко: участник должен предоставить не менее трех договоров со специфическими критериями, включая год непрерывной работы и особый вид деятельности. Также критикуется требование справки №34-ОПП, которая не предусмотрена для обычных юрлиц, и игнорирование опыта управления корпоративными правами.

Отдельно компания отмечает, что ориентация на опыт в производстве напитков может противоречить будущей редакции закона об АРМА, которая с 2026 года будет запрещать участие в конкурсах потенциальным конкурентам бизнеса, активы которого передаются в управление.

ГИГ просит АМКУ установить наличие нарушений и обязать агентство изменить тендерную документацию.