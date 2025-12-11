По словам Орбана, США точно понимают упадок Европы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у США есть четкое понимание "цивилизационного упадка" Европы. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

"Америка точно понимает упадок Европы. Они видят упадок цивилизационного масштаба, с которым мы в Венгрии боремся уже пятнадцать лет. Наконец-то мы не боремся с ним в одиночку", - заявил Орбан, комментируя новую стратегию национальной безопасности администрации президента США Дональда Трампа.

По словам премьера Венгрии, Вашингтон понимает, что Европе "нужно восстановить свои отношения с Россией на стратегическом уровне". Он подчеркнул, что считает новую стратегию национальной безопасности США "самым важным и интересным документом последних лет".

"В нем о Брюсселе говорится в том же тоне, в котором администрация Байдена и Брюссель говорили о нас. Что посеешь, то и пожнешь", - добавил Орбан.

Премьер Венгрии также написал, что американцы видят то, что "Европа уперлась в стену долгосрочного экономического тупика". По его словам, слабый союзник не может защитить себя и не может быть надежным партнером в международных делах.

Напомним, что в новой стратегии национальной безопасности администрации президента США Дональда Трампа говорится о том, что Вашингтон может пересмотреть свои отношения с Европой, и что континенту грозит "уничтожение цивилизации". В документе содержится призыв к Европе изменить свой политический курс.

Новая стратегия нацбезопасности США угрожает западному единству

Ранее обозреватель Politico Джейми Деттмер заявил, что новая стратегия национальной безопасности США угрожает западному единству. Он подчеркнул, что "Доктрина Трумэна" рассматривала защиту демократии за рубежом как жизненно важный интерес США. Тем не менее, это не точка зрения, которой придерживается президент США Дональд Трамп.

Деттмер заявил, что враждебность, демонстрируемая новой стратегией нацбезопасности США к Европе, не должна удивлять - ближайшие помощники Трампа едва скрывают презрение к ЕС, а сам американский лидер говорил, что считает блок созданным, чтобы "надуть" США.

