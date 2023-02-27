Ограничительные меры вводятся сроком на 10 лет.

Украина ввела санкции против 164 физических и 85 юридических лиц из РФ за поддержку наемников в войне, которую Россия развязала против Украины, и против причастных к ЧВК"Вагнер".

Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского №116/2023 от 26 февраля. В частности, президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". В списке - 164 физических и 85 юридических лиц.

Так, в санкционный список попали граждане РФ: Дмитрий Уткин (его называют основателем частной военной кампании "Вагнер"), две дочери соратника президента РФ Владимира Путина Евгения Пригожина (владельца ЧВК "Вагнер") - Вероника и Полина. Еще в санкционном списке есть Екатерина Пригожина.

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Кроме того, санкции введены против Общества с ограниченной ответственностью "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", Общества с ограниченной ответственностью "Ритм", Общества с ограниченной ответственностью "Конкорд М" и других. Ограничительные меры вводятся сроком на 10 лет.

Что известно о ЧВК "Вагнера"

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, также известный как "повар Путина" начал вербовать российских заключенных на войну в Украине еще в начале полномасштабного вторжения.

В январе Соединенные Штаты Америки ввели против "Вагнера" санкции и признали ее транснациональной преступной организацией. 25 февраля Европейский союз ввел санкции против лиц, связанных с ЧВК "Вагнера".

По данным 92-й отдельной механизированной бригады, с начала полномасштабной войны в Украину бросили около 40 тысяч "вагнеровцев" - более 35 тысяч из них уже ликвидированы.

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