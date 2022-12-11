Топ-кадыровец с большой вероятностью отправился в морг.

Поздно вечером 10 декабря украинские воины ударили по базе "Привал охотника" в Мелитополе. Там свое логово устроили кадыровцы. Среди "двухсотых" с большой вероятностью оказался "смотрящий" за регионом от Рамзана Кадырова.

Как сообщает местное издание "РИА Мелитополь", сначала появилась информация, что в "Привале охотника" во время ударов свой день рождения праздновал коллаборант Евгений Балицкий. Потом выяснилось, что гауляйтер устроил празднование в Крыму.

Вероятно, по базе отработали HIMARS. Начался масштабный пожар, под завалами оказались оккупанты. Россияне сразу заявили, что в заведении якобы отдыхали гражданские, но удары произошли во время комендантского часа.

Видео дня

Как выяснило местное издание, в "Привале охотника" обосновались расквартированные кадыровцы. Убитых и раненых оккупантов было настолько много, что колонны из "скорых" не успевали забрать и увезти всех. О масштабах потерь захватчиков может свидетельствовать уже тот факт, что "скорые" на место происшествия они вызвали со всего города, даже из самых отдаленных окраин. Пострадавших везли сразу в Крым, потому что в больницах Мелитополя уже нет места.

Издание констатирует, что в хороших условиях базы "Привал охотника" жили не рядовые кадыровцы, а высшее командование.

"Доподлинно известно, что на базе отдыха "Привал охотника" жили российские оккупанты. Там и отдыхали, развлекались, ели в ресторане и расслаблялись в сауне. Очевидно, что рядовых солдат жить в таких роскошных условиях никто не приютил бы, а это означает, что по итогам ночного удара можно рассчитывать на безвозвратные потери среди "верхушки" оккупационных подразделений в Мелитополе. По предварительной информации, наибольшие потери в результате удара по "Привалу охотника" понесли расквартированные в Мелитополе кадыровцы. Сообщается, что с большой вероятностью мог быть ликвидирован их главарь, "смотрящий" по региону от Кадырова Мурад Саидов", - отмечает издание.

Ночные удары по Мелитополю - что известно

Поздно вечером 10 декабря городской голова Мелитополя Иван Федоров заявил, что по предварительным подсчетам, в Мелитополе "поджарилось" около 200 российских оккупантов.

Кроме того, местные жители сообщают, что "скорые" едут из разных частей Мелитополя - не только из восточной, где пожар, а и с южной стороны. Тогда подробностей ударов не было.

Вас также могут заинтересовать новости: