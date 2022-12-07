С середины апреля он собирал и передавал информацию о численности и дислокации техники, а также вооружения ВСУ в Северодонецке и в прилегающих к городу населенных пунктах.

К 12 годам тюрьмы приговорили священника Украинской православной церкви (Московского патриархата) в Луганской области за сдачу информации врагу о позициях украинских защитников, сообщает Офис генерального прокурора.

"При публичном обвиненим Лисичанской окружной прокуратуры Луганской области суд признал священнослужителя Северодонецкой епархии УПЦ (МП) виновного в колаборационной деятельности (ч. 2 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в суде прокуроры доказали, что священник храма из Лисичанска оказывал помощь в ведении боевых действий вооруженным формированиям РФ против украинской армии.

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В прокуратуре сообщают, что с середины апреля 2022 года он собирал информацию о численности и дислокации техники, а также вооружения Вооруженных сил Украины в Северодонецке и в прилегающих к городу населенных пунктах. Эту информацию он передавал представителям армии страны-агрессора через мессенджер.

Отмечается, что враг использовал полученные сведения для установления местонахождения и огневого поражения целей.

"Сторонник "русского мира" был разоблачен и задержан в конце апреля 2022 года. Во время документирования преступления правоохранители обнаружили переписку священнослужителя с представителями вооруженных формирований врага", - сообщает прокуратура. Отмечается, что до вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.

Обыски в УПЦ МП - что известно

Как сообщал УНИАН, с 22 ноября сотрудники СБУ проводили контрразведывательные мероприятия в культовых сооружениях на территориях монастырей и епархий УПЦ.

1 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что СНБО поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который сделает невозможной деятельность в Украине аффилированных с центрами влияния в России религиозных организаций.

Сегодня, 7 декабря, правоохранители проводят обыски на 13 объектах Украинской православной церкви Московского патриархата в трех областях. В пресс-центре СБУ сообщили, что сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные (безопасности) мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Черкасской, Волынской и Херсонской областях.

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