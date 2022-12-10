По разным данным, в здании находилось несколько сотен мобилизованных.

В пгт Советское оккупированного Крыма произошел масштабный пожар в здании, где разместили российских захватчиков, говорится в Telegram "Вооруженные силы Украины".

На опубликованных кадрах видно, что пожар охватил немалую площадь, огонь поднялся на несколько десятков метров.

"Или что-то прилетело, или вояки напились, на*уй", - заявил очевидец на камеру.

По разным данным, в здании находилось несколько сотен мобилизованных. Утверждается, что пожар произошел сегодня утром.

В соцсети пишут о раненых и ликвидированных. Данные по потерям врага уточняются.

Взрывы в Крыму - что известно

С первых дней полномасштабного вторжения Россия использует Крым в качестве перевалочного пункта для переправки боеприпасов и техники на юг Украины, где в настоящее время идут жестокие бои.

В связи с этим в последнее время участились случаи странных взрывов на полуострове. Самое громкое ЧП случилось на военном аэродроме "Саки", когда сгорели десятки истребителей ВС РФ.

В гневе оккупанты усилили преследование жителей Крыма, высказывающих поддержку Украине.

Россия оккупировала Крым в 2014 году, с тех пор Кремль превратил его в сплошную военную базу, готовясь к будущей агрессии против материковой Украины.

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