Главным событием церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине заслуженно стал президент России Владимир Владимирович Путин. Одиноко валявшееся на трибуне тело вяликого вождя, закутанное с головы до пят в черный саван, из-под которого выглядывала лишь безвольно болтающаяся головешка с закрытыми глазами, с уважением показали все камеры мира. Внезапно глаза Путина резко открылись - и мир бросило в дрожь!

При виде зигующей толпы украинских спортивных карателей Путин на всякий случай притворился мертвым

Говорили, что во время прохождения сборной Украины Владимир Владимирович не заметил направленную на него камеру мировой закулисы и бодро по-молодецки прикорнул, проснувшись с криком "Где я?!" лишь после того, как комментатор упомянула его фамилию всуе; обсуждалась также версия, что при виде зигующей толпы украинских спортивных карателей Путин на всякий случай притворился мертвым (как известно, Владимир Владимирович в 1945 году освобождал Европу от коричневой чумы, а биндеровцы таких не любят, - вполне могли внезапно кинуть в голову сани или перерезать коньками горло), а то и вовсе умер. Однако не может этого быть. Ну как это, Путин - и вдруг умер? И что он, старый трухлявый злобный пень, что ли, чтобы вот так взять и заснуть посреди стадиона? Да Путин еще огого, и вот почему.

На трибуне был не он.

Об этом встревоженным журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Дмитрий Песков заявил, что на самом деле во время открытия Олимпиады Владимир Владимирович из соображений ковида был изолирован в специальной санитарной ложе, до которой камеры достать вообще не могли, - очевидно, это был особый подземный бункер под стадионом, где Владимир Владимирович истово теплил гнилушки за победу российской сборной, - и не только! В конце концов, дел у Путина, как минимум, невпроворот. Известно, в частности, что в этот день в Амстердаме проходил матч Украины и России по футзалу, во время которого пришедшие на игру нацисты кричали "Путин - х**ло!" и совершали другие тяжкие преступления, - так вот, не солоно они хлебали: на российских телеканалах был слышен только интершум. Этот интершум издавал Владимир Владимирович Путин.

Ничего ему не мешает, потому что танцор он очень хороший

В канун открытия Олимпиады Путин сделал важное признание, на которое многие не обратили внимания, а зря: он сказал, что, кроме дзюдо и хоккея, любит также фигурное катание. Бывало, когда никто не видит, переоденется молодой фигуристкой, и давай выделывать на льду разные фигуры, и ничего ему не мешает, потому что танцор он очень хороший. Когда Путин заходил на посадку в Пекине, многие обратили внимание, что вяликий русский самолет сильно качает, - это Владимир Владимирович носился по нему на коньках, задрав ногу в фигуре высшего пилотажа, да так быстро, что в иллюминаторах лишь мелькала волосатая кобура. Последняя тренировка удалась на славу: уже через несколько дней российские СМИ вышли с красноречивыми заголовками: "Даже американцы аплодировали стоя: русская фигуристка покорила олимпийский Пекин". Нетрудно догадаться, что это была за фигуристка.

Путин мирными инициативами по уничтожению Украины оберегает Землю от вторжения инопланетян

Следы энергичной деятельности Владимира Путина на Олимпиаде всплывают повсюду. "Финиш смешанной эстафеты по биатлону Олимпиады прошел под женский визг: Россия в тройке", - сообщают российские медиа. Кто хватал за жопы российских биатлонисток, чтобы они с визгом бежали побыстрее и попали в тройку? Известно кто. Кто одним своим видом настолько поразил председателя Си Цзиньпина, что тот заговорил на русском языке и продолжает говорить на нем сих пор, не в силах остановиться? Конечно, Путин, ну кто его не знает. Ну и, конечно, мало кому, кроме российской прессы, известно, что именно Путин своими мирными инициативами по уничтожению Украины оберегает Землю от вторжения инопланетян.

Таким образом, спать на трибунах Путину, прямо скажем, некогда. Такое даже предполагать смешно.

Но кто же тот дряхлый доходяга, что валялся на пекинском стадионе во время открытия Олимпиады, притворяясь мертвым? Очевидно, это был Байден. Забоишься Путина - еще не так раскорячишься...

Василий Рыбников