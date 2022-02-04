Одна из десятка камер повернула на Путина, но он сперва не заметил.

Российский президент Владимир Путин посетил церемонию открытия зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине. Для него выделили целый пустой ряд с сиденьями.

На кадры по трансляции игр обратил внимание таблоид The Daily Mail.

Глава Кремля умостился в кресле и закрыл глаза во время представления команд стран-участниц.

В этот момент одна из десятка камер повернула на Путина, который еще отдыхал. Глава Кремля проснулся, когда комментаторша вспомнила его фамилию.

Владимир Путин прибыл 4 февраля в Китай, где уже успел встретиться с главой КНР Си Цзиньпинем.

Ранее западная пресса писала, что китайский лидер мог попросить российского президента не нападать на Украину на время игр, чтобы все внимание мира было приковано к спортивному событию в КНР.

4 февраля в Пекине прошла торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр. В рамках мероприятия организаторы подготовили колоритное шоу.

Также состоялся парад стран-участниц игр (на арену вышла 91 сборная). А в конце по традиции был поднят олимпийский флаг и зажжен огонь Олимпиады.

Украину представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах.

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