В конце мая в Курской области прошло награждение призеров всероссийского конкурса «Учитель года» - им подарили по мешку хлебных изделий.
Об этом сообщает Беzформата.
Почти месяц учителя проводили открытые уроки, снимали видеоролики, предлагали инновационные образовательные проекты. В итоге все победители конкурса получили в подарок дипломы и мешок хлеба.
В подарочный набор вошли сухари, 4 вида хлебных палочек, печенье, сушки, сухари и баранки. Всего - 1,5 килограмма хлебобулочных изделий.
Также педагогам обещали вручить ценные призы, но потом.
Напомним, мэрия российского Кирова наградила 19 учеников школ города, которые стали победителями и призерами всероссийской олимпиады, дешевым майонезом.
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