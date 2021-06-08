Почти месяц учителя проводили открытые уроки, снимали видеоролики, предлагали инновационные образовательные проекты.

В конце мая в Курской области прошло награждение призеров всероссийского конкурса «Учитель года» - им подарили по мешку хлебных изделий.

Об этом сообщает Беzформата.

Почти месяц учителя проводили открытые уроки, снимали видеоролики, предлагали инновационные образовательные проекты. В итоге все победители конкурса получили в подарок дипломы и мешок хлеба.

В подарочный набор вошли сухари, 4 вида хлебных палочек, печенье, сушки, сухари и баранки. Всего - 1,5 килограмма хлебобулочных изделий.

Также педагогам обещали вручить ценные призы, но потом.

Напомним, мэрия российского Кирова наградила 19 учеников школ города, которые стали победителями и призерами всероссийской олимпиады, дешевым майонезом.

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Автор: Денис Прядко