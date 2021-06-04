Мэрия российского Кирова наградила 19 учеников школ города, которые стали победителями и призерами всероссийской олимпиады, дешевым майонезом.
Об этом сообщает Telegram-канал «Источник Онлайн».
Фото подарков от мэрии, среди которых две упаковки кетчупа, а также майонез и соус «четыре сыра», прислали журналистам родители школьника.
«Мы как администрация будем все делать для того, чтобы развивать городское пространство, чтобы вам в этом городе было комфортно», - прокомментировал награждение кировских школьников глава администрации города Дмитрий Осипов, пишет местное издание Kirov.ru.
Позже выяснилось, что подарки были предоставлены производителями-спонсорами.
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