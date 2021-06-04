Фото подарков прислали журналистам родители школьника.

Мэрия российского Кирова наградила 19 учеников школ города, которые стали победителями и призерами всероссийской олимпиады, дешевым майонезом.

Об этом сообщает Telegram-канал «Источник Онлайн».

Фото подарков от мэрии, среди которых две упаковки кетчупа, а также майонез и соус «четыре сыра», прислали журналистам родители школьника.

«Мы как администрация будем все делать для того, чтобы развивать городское пространство, чтобы вам в этом городе было комфортно», - прокомментировал награждение кировских школьников глава администрации города Дмитрий Осипов, пишет местное издание Kirov.ru.

Позже выяснилось, что подарки были предоставлены производителями-спонсорами.

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Автор: Денис Прядко