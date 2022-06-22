Пионтковский рассказал о необычном "кастинге" в Кремле.

Разговоры о болезни кремлевского диктатора Путина ведутся в течение последних десяти лет, возможно, в Кремле скоро освободится вакансия.

Об этом сказал российский публицист Андрей Пионтковский, передает 24 канал.

Он отметил, что Путину за последние годы приписывали рак "чуть ли не всех органов". Сейчас, по словам публициста, некоторые сигналы свидетельствуют о том, что со здоровьем у Путина не все в порядке.

"Такое впечатление, что освобождается какая-то вакансия в Кремле. И все участвуют в "кастинге" на эту вакансию, мол, кто больше гадости скажет об Украине", - сказал Пионтковский

Болезни Путина

Ранее ряд экспертов и СМИ из разных стран утверждали, что Владимир Путин болен. В частности, российскому президенту приписывали разные виды рака, а также шизофрению, деменцию и болезнь Паркинсона. В конце мая появилась информация, что главу России прооперировали.

В начале июня бывший друг президента РФ и экс-банкир Сергей Пугачев говорил, что у Путина может быть рак.