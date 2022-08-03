Войну против Украины предлагают освещать с точки зрения религии.

Кремлевские власти из-за военных неудач в Украине вынуждены придумывать различный бред для отвлечения внимания россиян.

Такое мнение высказал 24 каналу российский публицист и политик Андрей Пионтковский. Таким образом он прокомментировал информацию СМИ о новых "методичках" для коллаборантов и предателей по теме войны в Украине.

Как известно, новые темники предписывают освещение войны с точки зрения религии и "называют" украинцев безбожниками и сатанистами. По мнению Пионтковского, это выдумано из-за банального отчаяния. Кремль пытается еще больше затуманить голову россиянам, чтобы те не думали о потерях РФ в Украине.

"Это из той же серии, что "Китай нам поможет". Эти темники демонстрируют, в каком отчаянии они находятся, - отмечает Пионтковский.

Как ранее сообщал УНИАН, российские пропагандисты подготовили специализированное издание на 14 страниц для сторонников "русского мира" в Украине: "Справочник для граждан Украины по организации сопротивления киевскому марионеточному правительству".