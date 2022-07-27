В издании даны детальные советы по саботажу практически во всех социально важных направлениях.

Российские пропагандисты подготовили специализированное издание на 14 страниц для сторонников "русского мира" в Украине: "Справочник для граждан Украины по организации сопротивления киевскому марионеточному правительству".

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

Как отмечается, в издании даны детальные советы по саботажу работы практически во всех социально значимых направлениях: государственная служба, органы власти, офисная работа, медицина, образование, правоохранительная деятельность, религиозная сфера и тому подобное.

"Справочник полон пропагандой ненависти ко всему украинскому (цитата: "мужики, что прорвались в Киев, формируют новую реальность") с соответствующим набором терминологии: "киевская хунта", "марионеточное правительство", "нацики" и подобное", - сообщили в ГУР.

Что касается "практических советов", то они полностью копируют классические принципы советской бюрократии:

"Давайте запутанные и нелогичные ответы, когда вас попросят о совете, даже если владеете украинским, ведите разговор медленно, заставляя собеседника предложить перейти на русский";

"При обсуждении любых решений проводите аналогии с собственным опытом, вставляйте анекдоты";

"Организуйте совещания. По возможности предлагайте их повторить";

"При выявленных признаках коррупции не сообщайте руководству и правоохранительным органам";

"Не заказывайте расходные материалы до их полного использования";

"Качественным сотрудникам выдавайте худшую технику";

"Увеличивайте количество документов";

Введите планы и отчеты за день/неделю/месяц/квартал";

"Пишите как можно больше запросов в разные инстанции";

"Если идете в туалет, проводите там больше времени";

Используйте больше лекарств и перевязочных материалов, чем необходимо".

В целом, как сообщили в управлении разведки, российская пропаганда изображает пророссийского коллаборанта как малограмотного недоумка, который нуждается в профессиональной психологической помощи.

Как ранее сообщал УНИАН, кремлевским пропагандистам запретили активно освещать тему Приднестровья, в котором заявили о намерении стать частью Российской Федерации. По данным журналистов, пропагандистов в рамках новой "методички" просят не делать сенсации из сегодняшнего заявления приднестровской "власти".

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