Сейчас россияне стягивают основные резервы на юг, чтобы противостоять контрнаступлению ВСУ.

Россияне изменили планы наступления в Украине. Сейчас они укрепляют свою группировку на юге, пытаясь захватить южные области и обеспечить себе сухопутный выход в Приднестровье.

Об этом заявил экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью OBOZREVATEL.

В частности, Романенко отметил, что соглашается с выводами британской разведки о том, что враг меняет план наступления в Украине.

"Да, я тоже пришел к таким выводам. Происходит следующее: генштаб РФ оценил свои возможности, резервы. Они значительно укрепляют. Восстановили до 115 батальонных тактических групп. Кроме того, к середине августа они планируют создать 35-й танковый корпус, насчитывающий до 300 танков. Каждая административная единица РФ готовит по одному батальону, оснащая, обучая военных", - отметил он.

Кроме того, Романенко подчеркнул, что Украина анонсировала контрнаступление. Оккупанты будут пытаться действовать схожим образом. С этой целью на Херсонское направление уже завели подразделение Воздушно-десантных войск до 7-8 тыс, а также всеми способами перебрасывают технику. Железнодорожное снабжение не успевает выполнять эти задачи. Россия приостановила на время пассажирские перевозки по Крымскому мосту, чтобы обеспечить проход воинских эшелонов.

"Все свои резервы они сосредотачивают на южном направлении, чтобы не только не дать нам возможность отбить оккупированные земли, но и на Запорожском, Криворожском, Херсонском направлениях нанести нам поражение, а еще лучше – организовать наступление на Николаев. Поэтому они его так и обстреливают. А дальше – Одесса и Приднестровье. Задачи, которые были озвучены, – сухопутный коридор в Крым, Мариуполь, Херсон, Запорожье и сухопутный коридор до Приднестровья. Сейчас они сосредотачивают силы, чтобы попытаться это сделать", - отметил Романенко.

Генерал также напомнил, что 11 сентября оккупанты планируют проведение квазиреферендумов на захваченных территориях, чтобы пугать Запад, прежде всего США, применением тактического ядерного вооружения в случае попыток освободить эти территории.

"Почему США не дают нам вооружение массированно? Не потому, что ленд-лиз тормозит, чего не хватает... Это является абсолютно политическим решением. Потому что американцы боятся эскалации с применением тактического ядерного оружия", - подытожил он.

Ранее стало известно, что Россия, похоже, решила скорректировать свои планы наступательной операции на Донбассе, почувствовав потребность укрепить группировку на юге.

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