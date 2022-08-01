Нападение на Украине рекомендуют объяснять действиями "коллективного Запада".

Кремль составил новую методичку для российских пропагандистов. Они рекомендуют проводить параллели между войной в Украине, крещением Руси и Невской битвой.

Об этом пишет российское издание "Медузы".

Так, нападение на Украине рекомендуют объяснять действиями "коллективного Запада", который постоянно нападает на Россию, чтобы захватить ресурсы и уничтожить православную веру.

"Крещение стало основой укрепления и единства русского государства на сотни лет вперед. Православная вера учит состраданию, любви к ближнему, терпимости к другим. Эти ценности легли в основу русской цивилизации и позволили России объединить сотни народов. Сегодня представители всех народов России вновь сплотились в противостоянии с безбожниками и защите традиционных ценностей и права своих детей жить в соответствии с ними", - указано в методичке.

При это в ней указано, что принятие православия помогло объединить "разрозненные русские земли" и создать государство.

"Как и крещение Руси, война в Украине закладывает "государственные основы" страны - а также "основы развития России на столетия вперед". Авторы (они в документе не указаны) уверяют, что это происходит благодаря "сплочению общества" вокруг армии и "стратегического курса президента". Россия вновь стала способной к исполнению своей миссии - защищать угнетаемых", - указывается в тексте.

Кроме того, одной из целей войны в Украине провозглашается "борьба с безбожниками", которых в тексте характеризуют как "насильников, разбойников и убийц", которые "ни во что не верили — и считали, что это освобождает их от каких-либо моральных обязательств перед другими людьми".

При этом "безбожниками" предлагают называть украинских военных, которые якобы "приносят жертвы и совершают ритуальные убийства", а также используют женщин и детей в качестве "живого щита".

Кроме того, одна из глав методички называется "Сила в правде!". Именно эти слова приписывают Александру Невскому.

"За русскими воинами была правда - они защищали свой дом, и поэтому победа не могла не быть нашей", - пишут авторы методички.

В пунктах о "спецоперации" о защите дома ничего не говорится, но упоминается, что российские солдаты тоже "уверены в своей правоте, потому что они продолжают дело своих дедов и прадедов — добивают нацизм".

"Руководство России и лично Владимир Путин не допустили нападения на Россию. Было принято решение о начале СВО, что позволило избежать повторения 22 июня 1941 года с вторжением нацистских войск на территорию России", - сравниваются действия Кремля и советского руководства.

Как ранее сообщал УНИАН, российские пропагандисты подготовили специализированное издание на 14 страниц для сторонников "русского мира" в Украине: "Справочник для граждан Украины по организации сопротивления киевскому марионеточному правительству".

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