СМИ опубликовали снимки разрушенной улицы.

Российская ракета ударила по селу Петропавловка Воронежской области около 08:30 по местному времени. Об этом пишет российский проект ВЧК-ОГПУ.

61-летняя местная жительница рассказала журналистам, что взрыв от "прилета" ракеты превратил улицу Победы в руины. "Пока собиралась, слышала сильный такой гул, звук самолёта. Низко, близко, как будто падает. Я раньше слышала, как летают самолёты, но в этот раз это было очень громко. А потом случился такой ужасный взрыв, что я упала", - сказала она.

Россиянка говорит, что осколки от выбитых стекол ранили ей ногу. Она увидела масштаб разрушений, когда вышла на улицу.

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"Крышу всю аж вывернуло, заборы снесло, на улице все сараи рассыпались, от машины соседей один остов остался, дом, что ближе к воронке аж опалённый. Все жители были дома и спасло их только чудо: дома наши все старые, ещё со времён совхоза. Строили их из блоков и потолки, соответственно, тоже блочные. Вот блоки и устояли, страшно подумать, если бы были другие материалы, всех бы заживо засыпало", - говорит она.

Также женщина заявила, что взрывом разрушило местную школу, а возле клуба нашли большой осколок ракеты. "Что это за снаряд такой никто не говорит", - добавила пенсионерка.

Удар по Петропавловке: что известно

Вчера в сети появилась информация о том, что российская ракета, выпущенная из акватории Каспийского моря во время массированной ракетной атаки по Украине, упала на село в Воронежской области.

Российские пропагандисты поспешили обвинить в атаке Украину, однако вскоре в Минобороны заявили, что произошел "нештатный сход авиационного боеприпаса" при выполнении полета самолета ВКС России над населенным пунктом.

Отметим, что это не первый случай падения российской ракеты на населенный пункт РФ. В сентябре сообщалось о падении крылатых ракет в Саратовской и Тульской областях.

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