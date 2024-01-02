В настоящее время данных о пострадавших или погибших нет.

Одна из ракет российских оккупантов, запущенная по территории Украины, не долетела и упала на одно из сел в Воронежской области РФ.

Согласно сообщения, крылатая ракета Х-101 упала в селе Петропавловка. Эту ракету оккупанты запустили с акватории Каспийского моря.

"А вот и мгновенная карма. Одна из выпущенных по Украине ракет не долетела и упала на село в Воронежской области. Надеюсь, там все счастливы теперь и благодарны своей армии дегенератов", - прокомментировал происшествие журналист Денис Кзанский.

Он объяснил, что село Петропавловка Воронежской области от подконтрольной территории Украины находится на расстоянии около 250 км. "Никакая украинская артиллерия туда добить не может. Так что Путин в буквальном смысле в очередной раз разбомбил Воронеж. Ну почти Воронеж", - отметл он.

Массированная ракетная атака на Украину

Сегодня утром российские оккупанты снова атаковали территорию Украины ракетами. В воздух враг поднял 16 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Впоследствии стало известно о взлете 9 МиГ-31К ПКС РФ, которые являются носителями ракет "Кинжал".

ПВО отработало в Харькове, а также в Киеве и области.

Позже стало известно о масштабных последствиях ракетного удара по украинской территории. В настоящее время поступает информация о нескольких погибших и десятках пострадавших.

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