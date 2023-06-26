Пригожин уже больше суток не выходит на связь.

Вооруженный мятеж "Группы Вагнера", который остановился в 200 км от Москвы, "всех взбодрил". Такую оценку этим событиям дал сам главарь наемников Евгений Пригожин.

Так, в Сети появилось видео, снятое вечером 24 июня, когда Пригожин покидал Ростов-на-Дону после объявленного прекращения мятежа. На вопрос иностранного журналиста, как он оценивает результаты мятежа, главарь наемников ответил буквально следующее:

Нормально. Всех взбодрили

На текущий момент это последнее заявление Пригожина, сделанное им публично. С тех пор от него не было никаких известий. В его телеграм-канале "Пресс-служба Пригожина" с вечера субботы не было ни одного нового сообщения. Последнее – с заявлением о сворачивании мятежа – продолжает набирать негативные реакции. По итогам почти 9 млн просмотров там уже более 400 тысяч "клоунов" и более 100 тысяч "дизлайков" при 140 тысячах "лайков" и 73 тысячах "сердечек".

Мятеж "Группы Вагнера" – что известно

Вечером в пятницу 23 июня Пригожин опубликовал заявление, в котором обвинил российскую регулярную армию в обстреле из артиллерии тыловых лагерей Группы Вагнера. Чуть позже он сделал еще одно заявление, в котором возложил вину за обстрел лично на министра обороны Шойгу и анонсировал "марш справедливости" на Москву.

В течение ночи и следующего дня отряды вагнеровцев взяли под свой контроль Ростов-на-Дону и частично Воронеж. Передовые отряды наемников подошли на расстояние около 200 км к Москве. По сообщениям СМИ, никаких серьезных сил для обороны столицы у Кремля не было.

Никакого значимого сопротивления со стороны властей продвижение наемников не встретило. Хоть какую-то активность проявила лишь российская военная авиация. Однако на текущий момент известно лишь об одном уничтоженном автомобиле вагнеровцев при семи сбитых самолетах и вертолетах армии РФ.

Вечером 24 июня Пригожин внезапно заявил о сворачивании мятежа, поскольку ему удалось заключить некую сделку с Кремлем при посредничестве Лукашенко. Известно, что Пригожина и его наемников не будут наказывать за мятеж, а сам он сможет выехать в Беларусь. Никаких официальных заявлений о возможных перестановках в Минобороны, что было заявленной целью мятежа, до сих пор не поступало.

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