Пригожин обвинил Шойгу в "бегстве" из Ростова-на-Дону.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин после обвинения Минобороны РФ в ударах по тыловых базах его бойцов, призвал россиян "присоединиться" к нему.

"Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел. 25 тысяч ожидает как тактический резерв, а стратегический резерв -это вся армия и вся страна. Все, кто хочет, присоединяйтесь. Надо заканчивать с этим безобразием", -говорится в аудиосообщении, которое опубликовала пресс-служба главы ЧВК Вагнера.

Пригожин обвинил Шойгу в "бегстве" из Ростова-на-Дону.

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"Шойгу только что трусливо бежал из Ростова. В 21:00 он бежал трусливо, как баба. Для того, чтобы не объясняться, зачем он поднимал вертолеты уничтожать наших парней, зачем наносил ракетные удары. Эта тварь будет остановлена", - заявил глава ЧВК "Вагнер".

Как отмечает местное издание Rostovgazeta, о поездке Шойгу сообщили только издание NewsFrol и Telegram-канал "Московская прачечная" -но не Минобороны или российские государственные информагентства.

Утверждается, что Пригожин прибыл в Ростов "по вопросам вагнеровцев".

Удар по базам ЧВК "Вагнер" - детали

Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об ударе по его базе со стороны Министерства обороны и обещал отомстить.

Минобороны России заявляет, что все распространяемые в соцсетях от имени ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы "нанесении МО РФ удара по "тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

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