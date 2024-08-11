'Пазл сложился': Z-блогер выдал, что 'кадыровцы' заключили с Украиной пакт о ненападении

Этим пропагандист объясняет, почему "Ахмат" внезапно исчез перед тем, как ВСУ начали операцию в Курской области.

"Кадыровцы" заключили с Украиной пакт о "ненападении", именно поэтому "пропустили" ВСУ в Курскую область. Такую "версию" выдвинул российский Z-блогер с никнеймом Alex Parker Returns в Telegram.

Как заявил пропагандист, "Ахмат" якобы устроил "цирк" на границе, "разминувшись" с украинскими силами во время их наступления.

"Ахмат" прекрасно знал, что х*хлы будут наступать, где они будут наступать и когда они будут наступать, и сознательно пропустил их. Они банально договорились с х*хлами и заключили что-то вроде пакта взаимного ненападения", - заявил пропагандист.

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По версии так называемого "военкора", посредником в переговорах якобы выступил Хусейн Джамбетов. Сейчас "кадыровцы" несколько дней подряд оправдывались в своих роликах, рассказывая "историю о том, как они случайно разминулись с х*хлами".

"Пазл сложился", - подытожил военкор свою "версию".

Операция Украины в РФ

Утром 6 августа стало известно о прорыве границы с Курской областью РФ. Официально украинское военное командование ситуацию не комментирует. Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война переходит "на территорию агрессора".

Как сообщал УНИАН, издание The Hill опубликовало материал, в котором отмечает, что операция украинских сил в Курской области разозлила российского диктатора Владимира Путина. Он назвал вторжение "большой провокацией", что вызвало опасения потенциальной эскалации Кремля не только в войне против Украины, но и в отношениях с США - главным сторонником Киева.

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