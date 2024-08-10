Зеленский об операции в Курской области: Украина умеет возвращать справедливость

Он отметил, что несколько раз сегодня получил доклады о событиях на фронте и на территории РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал операцию ВСУ в Курской области России. Как заявил украинский лидер в вечернем обращении, война переходит "на территорию агрессора".

"Сегодня несколько раз уже докладывал главком Сырский - по фронту и нашим действиям и вытеснению войны на территорию агрессора. Спасибо каждому нашему подразделению Сил обороны, которые это обеспечивают. Украина доказывает, что действительно умеет возвращать справедливость и гарантирует именно такое давление, которое нужно, - давление на агрессора", - заявил Зеленский.

Президент не стал более подробно комментировать наступление ВСУ в Курской области. В то же время он добавил, что украинские боевые бригады действительно результативно защищают наше государство, уничтожают оккупанта.

"Весь фронт мы не оставляем без внимания. Каждое направление, все точки боевых столкновений. Сумщина, Харьковщина, все направления в Донецкой области, в частности наиболее жесткие - Покровский, Торецкий, Краматорский, - и юг нашего государства. Всюду есть за что поблагодарить украинских воинов", - добавил президент.

Бои в Курской области: последние новости

Как писал УНИАН, вторжение ВСУ в Курскую область ударило по режиму Путина, что создает дополнительный шанс на переговоры. Путин теряет имидж сильного правителя, ведь россияне все больше сомневаются, может ли он и дальше гарантировать им безопасность.

Также мы рассказывали, что Кремль бросает "ЧОПовцев" на оборону Курска. Государственные корпорации "мобилизуют" свою охрану для участия в боях на границе.

Как пишет The New York Times со ссылкой на мнение аналитиков, россиянам, вероятно, удалось притормозить украинское наступление в Курской области, но бои продолжаются.

Нардеп Юрий Мысягин заявил, что украинские силы взяли в субботу, 10 апреля, взяли под контроль по меньшей мере три населенных пункта в Курской области России.

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