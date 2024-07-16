FPV-дрон можно купить на любом рынке в РФ, отметил Свитан.

На Путина ведут охоту внутри России. Такое заявление сделал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, комментируя то, что россияне перебросили к резиденции Путина еще один комплекс "Панцирь-С1", передает 24 канал.

"Беспилотникам, что запущены из Украины, возможно, нецелесообразно туда лететь. В то же время на Путина охотится много служб, в частности внутри России очень много сил противодействия, которые могут запустить беспилотник с территории страны-агрессора", - сказал Свитан.

По его словам, FPV-дрон можно купить на любом рынке в России, зарядить его и сделать дрон-камикадзе для выполнения боевой задачи.

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Также эксперт добавил, что "Панцирь-С1" хорошо срабатывает против дронов.

Напомним, ранее УНИАН писал, что неподалеку от резиденции Путина на Валдае установили систему противовоздушной обороны "Панцирь-С1". Сообщалось, что систему установили на такой же башне, какие ранее были замечены для установки ПВО в Московской области. Отмечается, что ПВО находится в лесу на острове Рябиновый - в 3,7 километра от "дачи" Путина.

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