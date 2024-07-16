Он отметил, что ситуация на фронте находится в динамике и является очень сложной.

Российские оккупанты пытаются создать котел для Сил обороны в Донецкой области. Враг уже ощущает нехватку ресурсов на фронте, но активизация армии РФ в направлении населенного пункта Шумы и в направлении Нью-Йорка достаточно угрожающая, сообщил полковник полковник ВСУ, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире " ре " Эспрессо". ".

"Если враг продвигается на 100-300 метров в сутки в направлении этих населенных пунктов, очевидно, что таким образом он пытается сформировать клещи для создания котла для украинских защитников, которые действуют на этом участке фронта. Но украинский Генштаб четко видит все возможности относительно действий вражеской армии, и совершает соответствующие меры противодействия. Потому что фланги у противника - это всегда достаточно слабые места", - отметил эксперт.

Он также добавил, что сейчас оккупанты испытывают недостаток ресурсов и враг, который не имеет достигнутых результатов, может не успеть срефлексировать на соответствующие контрдействия украинских военных.

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"Ситуация находится в динамике и является непростой. Очевидно, что Генштаб Украины будет реагировать на риски, создаваемые для наших защитников, которые де-факто находятся в окружении с трех сторон. Какие решения будут приниматься - сложно пока прогнозировать. Считаю, что нужно держать определенные рубежи и позиции, пока это не станет критически угрожающим для наших защитников. Далее проводить маневровую оборону, потому что ключевая миссия украинского войска - это системное уничтожение вражеской живой силы, бронетехники и оружия", - подчеркнул Селезнев.

Последние новости с фронта - что нужно знать

Как ранее писал УНИАН, Силы обороны отступили из Крынок и Урожайного. Представитель Генштаба на условиях анонимности рассказал, что удерживать позиции в этих населенных пунктах не было смысла из-за масштабных разрушений.

Также УНИАН сообщал, что Украина планирует завершить боевые действия и начать переговоры с РФ. По данным NYT, руководство страны уже занимается разработкой плана, который позволит остановить конфликт.

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