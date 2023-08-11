Предварительно, на Ивано-Франковщину направлялись все четыре ракеты, выпущенные Россией.

Российские "Кинжалы" были нацелены сегодня на аэродром Ивано-Франковщины, где находятся перед зарубежным обучением украинские молодые пилоты.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, комментируя сегодняшнюю атаку страны-агрессора баллистическими ракетами.

"Это был очередной удар террористов ракетами Х-47. Как пишут россияне, летят они "точно в цель". А вы видите, что погиб сегодня ребенок, попала в жилой сектор одна из ракет. Ракеты были направлены на военный аэродром. Аэродромы под прицелом врага уже не первый месяц. И аэродором Староконстантинов (Хмельницкая область) больше всего сейчас переживает последствия ударов российских оккупантов. Ну, в этот раз – Франковщина. В этот раз под прицелом уже наша молодежь – наши молодые пилоты, которые скоро уже едут на учебу...", - сказал Игнат.

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Он отметил, что ряд стран приобщается к обучению украинских пилотов, в том числе и Великобритания, будут обучать, переучивать их на новый тип самолетов, западную технику, на F-16 прежде всего.

"Таким образом враг хотел нанести удар и по нашей молодежи, лишая нас перспективы дальнейшего перевооружения на новейшие и западные образцы техники", - подчеркнул Игнат.

Он добавил, что из 4 ракет Х-47 "Кинжал", которые сегодня выпустил враг, одна сбита была на Киевщине.

"Понятно почему сбито - есть там некоторые средства, которые могут противостоять этому вооружению российскому. Ну, и остальное - о последствиях я сказал...", - заметил Игнат.

На вопрос ведущего марафона о ракете, сбитой в Киевской области, хотели ли россияне снова попасть в правительственный квартал, как это было в мае, представитель Воздушных сил ответил: "Мы имеем информацию предварительно, что все четыре ракеты направлялись таки на Ивано-Франковщину".

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Как сообщал УНИАН, российские захватчики сегодня осуществили пуски аэробалистических ракет "Кинжал" из истребителей МиГ-31К.

Воздушные силы ВСУ сообщили после завершения атаки, что противник совершил пуски 4-х аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал" из четырех самолетов. Пуски осуществлялись из воздушного пространства Тульской и Липецкой областей России. Ракеты заходили в воздушное пространство Украины с северного направления, направляясь на юго-запад в район аэродрома "Коломыя" Ивано-Франковской области. Одну ракету Х-47 удалось уничтожить в пределах Киевской области. Остальные ударили недалеко от аэродрома.

По данным Ивано-Франковской ОВА, в результате ракетной атаки поражены объекты гражданской инфраструктуры, есть попадание в жилой сектор. Поэтому погиб ребенок, есть травмированные люди.

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