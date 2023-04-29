Мать заставляла его выполнять домашнее задание, но ребенок не выдержал давления.

В Пензенской области РФ второклассник покончил с собой после ссоры из-за уроков.

Как сообщает Телеграм-канал "База", тело 9-летнего мальчика обнаружили под окнами его дома вечером 27 апреля.

По предварительным данным, мальчик вернулся из школы и очень не хотел делать уроки. Однако у его родителей было другое мнение по этому поводу. После недолгой ссоры мама сказала мальчику, что она пошла в магазин и до ее прихода все уроки должны быть сделаны.

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Женщина вышла из дома, но вскоре получила сообщение у сына, в котором тот сказал, что все его игрушки может забрать его старший брат. Также мальчик прислал такое сообщение и своему брату.

"Можешь все мои игрушки отдать старшему брату Никите и уроки со мной можешь больше не учить", - написал мальчик.

После этого школьник совершил суицид. Сейчас следователи возбудили уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".

Новости "русского мира"

В РФ постоянно случаются случаи, которые удивляют цивилизованный мир. Несколько дней назад в Пермском крае РФ восьмиклассник совершил самоубийство из-за неразделенной любви к товарищу. В предсмертной записке мальчик написал, что "Олег его не любит".

Недавно россиянин заставлял ребенка "убивать" украинца в эфире чат-рулетки. Ребенок с воодушевлением выполнил поручение.

Также в России победителей детского фестиваля по каратэ пообещали награждать медалями из "осколков боеприпасов НАТО".

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