В Пензенской области РФ второклассник покончил с собой после ссоры из-за уроков.
Как сообщает Телеграм-канал "База", тело 9-летнего мальчика обнаружили под окнами его дома вечером 27 апреля.
По предварительным данным, мальчик вернулся из школы и очень не хотел делать уроки. Однако у его родителей было другое мнение по этому поводу. После недолгой ссоры мама сказала мальчику, что она пошла в магазин и до ее прихода все уроки должны быть сделаны.
Женщина вышла из дома, но вскоре получила сообщение у сына, в котором тот сказал, что все его игрушки может забрать его старший брат. Также мальчик прислал такое сообщение и своему брату.
"Можешь все мои игрушки отдать старшему брату Никите и уроки со мной можешь больше не учить", - написал мальчик.
После этого школьник совершил суицид. Сейчас следователи возбудили уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".
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