Опальная представительница российского МИДа заявила, что Вашингтон является агрессором.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что если Украина потерпит поражение в войне против России, США придется отправлять свою армию на фронт, ведь агрессия Кремля пойдет дальше. Это заявление наделало шума в России.

На слова Остина отреагировала скандальная представительница министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она обвинила Вашингтон в агрессии.

"Это прямая угроза России или попытка придумать отговорку для Зеленского? И то, и другое безумно. Зато теперь все видят, кто агрессор - это Вашингтон", - заявила Захарова.

Угроза столкновения РФ и США: что сказал Остин

Остин заявил, что Россия не остановится в Украине. Если Киев потерпит поражение в войне против Москвы, США придется отправлять свою армию на войну. Он отметил, что в случае военного поражения Украины, Путин на этом не остановится. По мнению Остина, Россия продолжит военную экспансию и будет атаковать суверенные территории других своих соседей.

"Страны Балтии действительно беспокоятся, что они будут следующими. Они знают Путина, знают, на что он способен. Если Украина упадет, я действительно верю, что НАТО окажется в войне с Россией", - сказал глава Пентагона.

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