Ллойд Остин наглядно объяснил депутатам Конгресса США, к какому сценарию они толкают мир и Америку.

Если Украина потерпит поражение в войне против России, США придется отправлять свою армию на войну, ведь агрессия Кремля пойдет дальше. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях в оборонном комитете Палаты представителей Конгресса США.

Он отметил, что в случае военного поражения Украины, Путин на этом не остановится. По мнению Остина, Россия продолжит военную экспансию и будет атаковать суверенные территории других своих соседей.

"Страны Балтии действительно беспокоятся, что они будут следующими. Они знают Путина, знают, на что он способен. Если Украина падет, я действительно верю, что НАТО окажется в войне с Россией", - сказал глава Пентагона.

Потенциальная война России с НАТО

Как писал УНИАН, глава штаба обороны Великобритании Энтони Радакин выразил мнение, что российский диктатор Путин не хочет войны с НАТО, поскольку Россия быстро проиграет ее. По мнению Радакина, чтобы думать о новой агрессии, России придется закончить войну в Украине и длительное время восстанавливать свои силы.

Похожее мнение о готовности РФ к новой войне озвучил отставной генерал США Бен Ходжес. Но он делает другой вывод: Россия вполне способна напасть на страны Балтии, как только восстановит силы.

Украинский военный аналитик Сергей Сумленный отмечает, что в НАТО неверно понимают будущую войну с Россией. На самом деле, план Кремля заключается не в том, чтобы воевать со всем альянсом сразу, а в том, чтобы без боя захватить страны Балтии, сдерживая остальные НАТО угрозами ядерной войны.

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