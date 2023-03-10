По его словам, наемники Пригожина уже давно трансформировались из обычной ЧВК.

Потенциальная ликвидация главаря"Вагнера" Евгения Пригожина повлияет на ход боевых действий и в целом на его наемников.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, в случае ликвидации Пригожина среди его наемников посеют неоднозначные мнения

Она (ликвидация Пригожина - УНИАН), конечно, повлияет, потому что Пригожин добавляет некоторой мотивированности, как минимум, ЧВК "Вагнер". А его устранение сейчас, когда ему за год дали "надуться" до степени полевого командира, может посеять мысль: "Сегодня - его, завтра - нас. А за что мы тогда здесь воюем, если тыловые "крысы" могут нас устранить?" С точки зрения военной кампании он из себя ничего не представляет - он больше медийный. Он умеет все так повернуть, представляет из себя такого народного Робин Гуда. Постоянно отпускает фразочки: "Почему дети олигархов не в окопе? Столярова ко мне на учебу!" Помните он про зятя Шойгу такое говорил? Почему именно о зяте Шойгу? Мало объектов? На самом деле Пригожин добавляет немного куража во всю эту военную компанию. Так уж сложилось, ему дали такую власть и силу", - сказал Фейгин.

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По его убеждению, без Пригожина ЧВК "Вагнер" продолжит существование. Компанию легко передадут кому-то другому. Неслучайно в РФ создают аналоговые группы.

"Вообще это не ЧВК. Классические ЧВК же не воюют. Это нонсенс! Война - это функции государства. В России ЧВК "Вагнер" - это обычное военное соединение, выполняющее не какие-то побочные функции, а заменяющее собой армию. Простите меня, такое нельзя доверять зекам. Вы что, смеетесь? Это что за армия? Это же банда уголовников! У них ни этики, ни прав, ни закона. Оружие дается убийцам, насильникам, извращенцам. Ни одна армия мира так не делает. Невиданная вещь, самое страшное преступление", - сказал Фейгин.

Угроза ликвидации Пригожина

Евгений Пригожин стал угрозой для режима Путина и российского генералитета, ведь критикует действия командования оккупантов и превозносит своих наемников. Недавно он заявил, что отступление ЧВК "Вагнера" от Бахмута приведет к тому, что фронт посыплется. ВСУ перейдут в наступление и выйдут на границы с Российской Федерацией.

Фейгин считает, что Пригожин может кому-то "очень мешать". Именно поэтому его могут убрать.

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