По словам главаря наемников, если ЧВК "Вагнера" придется отступить от города, то ВСУ продавят фронт до российских границ.

Отступление ЧВК "Вагнера" от Бахмута приведет к том, что фронт посыплется. ВСУ перейдут в наступление и выйдут на границы с Российской Федерацией.

Такое заявление в свежем видеообращении сделал главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин. Он сказал: "Если ЧВК "Вагнера" сейчас откатывается [от Бахмута], то в истории происходит следующая ситуация. Понятно, что фронт посыплется — посыплется до российских границ, может быть, и дальше. В общем, ситуация будет несладкая для вообще всех формирований военизированных, которые защищают интересы России".

Пригожин считает, что в случае отхода "вагнеровцев" от Бахмута сработает "эффект пружины". В результате ВСУ смогут войти на территорию так называемой "ЛНР", освободить Луганск и другие населенные пункты.

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После этого, как считает главарь наемников, украинские защитники вернут Крым и выйдут на территорию России. А власти РФ обвинять в провале именно ЧВК "Вагнера", которая "не смогла договориться" и отступила. По мнению Пригожина, именно по этой причине Минобороны России не дает боевикам боеприпасов.

ЧВК "Вагнера" под Бахмутом: что известно

После начала вербовки зэков "вагнеровцы" принялись забрасывать живой силой позиции ВСУ. Штурмовые группы заключенных действовали и в районе несокрушимой восточной "крепости", о чем рассказывали украинские защитники.

Однако в последние месяцы под Бахмутом начали действовать профессиональные наемники из ЧВК "Вагнера". Эту информацию в конце февраля подтвердил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что Россия вынуждена проводить ротацию "вагнеровцев" под Бахмутом, так как многие подразделения наемников были уничтожены украинскими защитники.

Как сообщили пленные боевики, в ЧВК действительно работала практика "обнуления". Членов частной военной компании могли казнить за отказ идти в наступление или определенные проступки. Но на фоне потерь от этой практики отказались.

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