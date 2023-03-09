Фейгин: Путин кидает на стол последние фишки. Все, что у него осталось - это ядерная бомба

Оппозиционер и адвокат Марк Фейгин в интервью УНИАН рассказал о возможном отравлении Кадырова, перспективах устранения Пригожина и сакральном значении Крыма для РФ.

Я смотрела ваш стрим, где вы довольно жестко прошлись по тем представителям РФ, которые говорят: "А нас-то за что?" И на этом фоне вспоминается свежий эфир программы "Живой Гвоздь", где они рассуждают, что им не нравится, что солдат называют "мобиками", страну - "рашкой".

Да, я видел как они рассуждают. Был у меня на канале эфир с актером Назаровым. Он действительно высказался против войны, против всего этого ужаса, и за это поплатился. Но он - человек творческий, поэтому где-то немного витает. И отвечая на другой вопрос он сказал, что его в Инстаграме спрашивают о том, может ли он на дроны пожертвовать. Я понял, что как только мы начнем обсуждать тему, могут ли россияне жертвовать на ВСУ, на дроны и патроны, мы уже больше ничего обсуждать не сможем - ни спектакли, ни его планы, ни Хабенского, который его выгнал под предлогом: "Мы тебя, дружок, должны в унитаз спустить, иначе сейчас из театра 20 актеров в солдаты заберут". Я понял, что это уйдет вообще не туда. К сожалению, так и получилось, потому что украинское общественное мнение в условиях войны считает, что если человек не хочет жертвовать на ВСУ, значит он мерзавец, подонок и так далее.

Проблема немного другая. Во-первых, есть русские, которые против Путина и войны, но морально не готовые через себя переступить и присоединиться к борьбе украинского народа в полном смысле. Им очень тяжело переступить этот барьер, потому что они не знают что с ними будет. Это огромная тема: где вообще эта зона моральной ответственности? Эту проблему проходили в период Второй мировой войны Марлен Дитрих, которая пела для американских солдат, Ремарк, который уехал в Америку, Томас Манн, который писал листовки. Сейчас эту же проблему в течение года войны преодолевает русская общественность. Да, есть циничные подонки, но и есть люди, которые просто заблудились - им не оставляют там места, и здесь тяжело куда-то прицепиться. Многие видят в этом некую злонамеренность, и для этого есть основания, ведь война вообще все ставит вот так резко.

Я все-таки считаю, что нужно к этой категории людей отнестись мягче, дать им время понять, что настоящее зло ближе к Кремлю. Культурные люди, повторяю, немного витают, а связанные с журналистикой, общественно значимой деятельностью… Какой-нибудь Явлинский, который написал статью "Прекратите!" в Новой газете, казалось бы, против войны, но что он предлагает? Он говорит: "Давайте просто прекратим". И всё. Ну, как прекратим?

Григорий Явлинский замечен в давних отношениях с Путиным. В свое время он своими голосами обеспечил то, что Путина в августе 1999 года утвердили премьер-министром России, а Путин такого не забывает.

Еще один пример - операция РДК в Брянской области. Ох как русская среда разложилась по разные стороны. Меньшая часть говорит: "Война перекинулась на территорию России. Они начали и вот результат. Аминь". Есть те, кто считает, что это провокация, что так нельзя: "Что вы творите? Вы понимаете, что у нас в России войны не должно быть?" Это от комбинации страха и глубочайшего непонимания. Там еще есть представление, что все еще можно прекратить.

Кадырова и Пригожина могут физически устранить

Говорят, что Кадыров очень сильно болеет, что распух он не зря, и что якобы к нему присылали реанимационный самолет, который вдруг прилетел из Германии. Как вы относитесь к такой версии?

Это сложно проверяемые вещи. Не знаю, является ли последствием болезни или еще чего-то то, что Кадыров меняется внешне. Он стал какой-то совсем странный, "будка" у него такая большая. Мне судить сложно, но я рассмотрю под другим углом: а возможно ли теоретически какое-то отравление или устранение Кадырова? А вот в это я охотно верю. А почему нет? Это давние противоречия между спецслужбами и Кадыровым, армией и Кадыровым. Кадыров сам и его отец начинали как враги России в Первую чеченскую войну. Противоречия есть.

Дотянутся ли до Кадырова? Это вопрос техники. Безусловно, Кадыров является личным доверенным лицом Путина. Сын его ездил к Путину. Я так и не понял что он там делает в 18 лет, но неважно. Это особые отношения и преференции.

Я думаю, что ситуация сгущается и в отношении Пригожина, и в отношении Кадырова. Пригожин - это вообще чужой человек. Полностью во всех отношениях для аппарата власти он был, есть и навсегда останется чужим. 9 лет сидел, уголовник, абсолютный криминалитет, да еще и занимается не кейтерингом, а войной, и конфликтует очень сильно. Сейчас он прилетел в Питер и заявляет, что нужно проводить митинги против действующего губернатора. Действующий губернатор - доверенное лицо Путина и Ковальчука.

У этих людей нет поддержки в аппарате власти, и они в чем-то очень сильно мешают, поэтому я допускаю, что эти люди физически закончат свою жизнь не сами, а "принудительно".

В отношении Пригожина даже выше шансы попасть в какой-то "случайный" артобстрел или что-то в этом роде. Ракетой "нечаянно" уничтожат, и поди разберись кто запустил. У Кадырова не лучше ситуация.

У меня сложилось такое впечатление, что и Кадыров, и Пригожин, и Суровикин что-то обещали Путину, но не выполнили. Наверное, они обещали: "А мы возьмем Донецкую область!" Могли обещать. Но не взяли же. И Бахмут не взяли. Но гадать - дело неблагодарное.

Я помню, как отца Кадырова взорвали на стадионе. Он был убит чеченским подпольем. Но, понимаете, с разных сторон может "прилететь". А война усугубляет все. Во время войны человеческая жизнь вообще понижается в цене, поэтому я бы не исключал того, что Кадыров может "случайно" заболеть и "случайно" умереть.

Но история с его 18-летним сыном напоминает историю с преемственностью и с отцом Кадырова? Когда отца убили, Путин тоже с сыном встречался.

Может быть, но тогда ведь сыну Ахмата Кадырова не было 35 лет для занятия должности главы субъекта федерации. Несколько лет должность занимал Алу Алханов - один из соратников Кадырова, которого сейчас в Москве пристроили. А назначат ли 18-летнего главой региона? Интересный вопрос. По-моему, этого нельзя сделать законодательно, хотя, если очень хочется, наверное, всякое возможно.

Но повторяю, что Кадыров может исчезнуть. Если ситуация скачкообразно пойдет к поражению России, то такие люди могут первыми пострадать именно потому что в случае, если Путина, как единственного их ментора, не станет, это может превратиться в хаос. Никто этого в аппарате власти не хочет. Лучше сразу устранить такое опасное лицо. А когда кто-то придет на место Пригожина в ЧВК "Вагнер" или кто-то придет в республику Чечню - это будет уже другая игра с другим бэкграундом, с другими отношениями, с другими договоренностями.

Ликвидация Кадырова и Пригожина каким-то образом повлияет на ход военных действий в Украине?

Она, конечно, повлияет, потому что Пригожин добавляет некоторой мотивированности, как минимум, ЧВК "Вагнер". А его устранение сейчас, когда ему за год дали "надуться" до степени полевого командира, может посеять мысль: "Сегодня - его, завтра - нас. А за что мы тогда тут воюем, если тыловые "крысы" могут нас устранить?" С точки зрения военной кампании он из себя ничего не представляет - он больше медийный. Он умеет все так повернуть, изображает из себя такого народного Робин Гуда. Постоянно отпускает фразочки: "Почему дети олигархов не в окопе? Столярова ко мне на обучение!" Помните он про зятя Шойгу такое говорил? Почему именно про зятя Шойгу? Мало объектов? На самом деле Пригожин добавляет немного куража во всю эту военную компанию. Так уж сложилось, ему дали такую власть и силу.

В России оружие дают убийцам, насильникам и извращенцам

А без Пригожина ЧВК "Вагнер" продолжит существование, как думаете?

ЧВК "Вагнер" как структуру легко передадут другому. Она в том или ином виде может существовать. Тем более, они неслучайно создают сами какие-то аналоговые группы. Вообще это не ЧВК. Классические ЧВК ведь не воюют. Это нонсенс! Война - это функции государства. В России ЧВК "Вагнер" - это обычное войсковое соединение, которые выполняет не какие-то побочные функции, а заменяет собой армию. Простите меня, такое нельзя доверять зекам. Вы что, смеетесь? Это что за армия? Это же банда уголовников! У них ни этики, ни прав, ни закона. Оружие дается убийцам, насильникам, извращенцам. Ни одна армия мира так не делает. Невиданная вещь, страшнейшее преступление!

Можно как-то противостоять тому, что Россия будет главенствовать на Совбезе ООН?

Россия - пропащая страна. ООН она соответствует в определенном сознании.

Страна, которая полностью игнорирует международное право, будет председательствовать в органе, который это международное право защищает. Большего нонсенса и представить невозможно.

Это лишний раз доказывает, что ООН - это совершенно отжившая конструкция, у которой нет будущего.

Забавно будет, что при председательствовании РФ в Совбезе ООН придется, например, голосовать за создание международного трибунала. Какая-то ирония в этом есть. Можно попытаться этому противостоять, но механизм ООН очень неповоротлив. Устав ООН, принятый странами-учредителями (в числе которых была и Россия) по итогам Второй мировой войны, не позволяет устранять постоянных челонов Совбеза. Поэтому они пользуются всеми правами: от права вето до председательства. Да, их один голос ничего не даст, но это тот голос, который символизирует их орган, несомненно.

С чем связана публичная активность Путина

А вам не кажется, что Путин в последнее время стал более публичным? Или это его двойники? Было же какое-то время, особенно после освобождения Херсона, когда с его стороны было глобальное затишье. А сейчас он и на Лужниках. Кстати, говорят, что на Лужниках был двойник по кличке "банкетный". Как вы относитесь к этим всем версиям? Почему вдруг такая активность везде?

К версии двойников я отношусь очень скептически-осторожно. Я ничего не исключаю, но все-таки это предельно рискованно. Двойники точно есть, но они для оперативных целей могут существовать: где-то прошел и помахал, проехал в другом автомобиле, из окна высунулся. А вот так, чтобы прямо выступали двойники…

Некоторые период затишья Путина объясняют заболеванием. Еще может быть это как-то связано с успехами и неудачами на фронте, так как на фоне не очень хороших событий он паузу берет. Давайте говорить еще и о том, что он уже в возрасте, на восьмом десятке - смены настроения. Он четверть века у власти, а ему все это обрыдло еще в первый год. Мне лично Михаил Касьянов, который был премьером до 2003 года, рассказывал, что Путин работать не любил. Он засыпал через 5 минут на докладе финансового управления. Его трудоголизм - это пиар. В реальности это вообще не так. Он до обеда плавает. И опаздывает везде, потому что лежит до последнего.

Как человеку, который довел страну до такого, удается удерживать эту власть?

Несмотря на все эти абсолютно чуждые политику такого масштаба черты, у него есть чутье на риски, на правильные решения в своих интересах. То есть он аппаратную жизнь понимает очень хорошо. Он понимает, где надо отжать, поджать, кого надо прибрать, кого поднять. В своих тактических решениях он почти не ошибается. А в стратегических решениях ошибается, конечно. Война - одно из таких стратегических решений. И если бы отмотать назад, конечно, он бы не начал. Если бы он знал, что это продлится столько и с такими рисками, он бы дальше тянул волынку, таскал бы войска туда-сюда, продолжал бы выжимать, пошел бы на какие-то не слишком значительные уступки, но не начал бы войну. Войну Путин начинал в абсолютной уверенности, что они не могут проиграть: "Кто против нас? Мы - ядерная держава. Ну три дня, ну неделю, ну месяц. Но все будет хорошо".

Крым для РФ имеет сакральный смысл

Не могу не обсудить с вами Бахмут. У россиян успехов все нет и нет. Бахмут? Нет. Киев? Нет. Херсон? Сдан. Что будет делать Кремль и лично Путин после очередного броска, например, на Мелитополь? Как потеря так называемых "новых территорий" отразится на обстановке? Если вдруг Крым? Мариуполь? Опять Путин поедет на завод шишки собирать?

Он потеряет Крым, Донбасс и все остальное. На поле боя или после этого - это неважно, но он потеряет, потому что если начал проигрывать, то уже не начнешь выигрывать. Это как в казино.

Такое ощущение, что Путин кидает на стол все последние фишки. Мобилизация 21 сентября была одной из таких фишек.

Какие у него остались еще фишки? Ядерная бомба? А больше ничего нет. Все, конец. Да, он может еще одну волну мобилизации пустить и еще нагнать "сырого мяса". А что он может потерять? Грубо говоря, если они потеряют Мелитополь, то это переживут, потому что после Херсона уже, знаете, потеряна политическая девственность. А Крым - это очень важно. Это что-то такое, без чего вся конструкция сыпется.

Дело в том, что Россия исторически как империя не росла за счет заморских колоний - их у нее не было. Русский человек двигался в соседние пределы и занимал их. Втыкал флаг, устраивал свои порядки. Крым - это форма расширения империи. Если его перерезать, это будет потерей более тяжелой, потому что они придали этому какой-то архаический, исторический и сакральный смысл.

Россия - бедная страна. Это великая степь, где-то бескрайние просторы полей и лесов, но нету моря. А тут так близко, на юге… Соблазнов много в обладании Крымом. Хоть какой-то цветущий край. Это все вместе складывается в потерю потерь, поэтому, наверное, Крым будет такой точкой.

Торги за Крым

Вы видели информацию о фейковом отчете британской разведки, которая с вероятностью на 100% слила "мирный план Путина"? Основным является то, что "меняем все на Крым".

Вы знаете, они долго это продавали. Еще в 2014 году, когда Крым был захвачен, и началась эта майская операция на Донбассе, там же тоже звучало: "Давайте на раннем этапе договоримся, что Крым - нам, Донбасс - вам, но только вы никуда не вступайте. Да, мы реинтегрируем Донбасс обратно, но с тем ограничением, что вы все равно должны остаться территорией, которая в нашем пространстве контроля. А Крым все, Крым - это святое".

Кстати, еще одно ИПСО, которое они распространяют, - это якобы конфликт Зеленского с Залужным. Сегодня это было опровергнуто, потому что Зеленский, посоветовавшись с Залужным и с генералами, сказал, что Бахмут сдавать не будут. Их ИПСО провалилось опять. Что они с этим будут делать?

Я что-то не слышал от Залужного, чтобы тот "наезжал" на Зеленского. А как разговаривает Пригожин с Шойгу и с Герасимовым? Он их п*дорами называет.

С их стороны это обычная стандартная попытка внести разлад. Понятно, что его не внесут между Залужным и Зеленским, но другие же на это смотрят. Может у кого-то зародится сомнение и это начнут "обсасывать". На самом деле это работает. Мы ничего не можем с этим сделать. Достаточно запустить какую-то такую информационную ракету, которая, может, не в ту цель попадает, но своими кусками захватит многие информационные пространства.

Диана Шароди, Тала Калатай