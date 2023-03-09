Марк Фейгин считает, что у этих людей нет поддержки в аппарате власти, и они в чем-то очень сильно мешают.

Оппозиционер и адвокат Марк Фейгин заявил, что Рамзан Кадыров является личным доверенным лицом Путина.

"Я думаю, что ситуация сгущается и в отношении Пригожина, и в отношении Кадырова. Пригожин - это вообще чужой человек. Полностью во всех отношениях для аппарата власти он был, есть и навсегда останется чужим. 9 лет сидел, уголовник, абсолютный криминалитет, да еще и занимается не кейтерингом, а войной, и конфликтует очень сильно. Сейчас он прилетел в Питер и заявляет, что нужно проводить митинги против действующего губернатора. Действующий губернатор - доверенное лицо Путина и Ковальчука", - рассказал он в интервью УНИАН.

Фейгин считает, что у этих людей нет поддержки в аппарате власти, и они в чем-то очень сильно мешают.

"Поэтому я допускаю, что эти люди физически закончат свою жизнь не сами, а "принудительно". В отношении Пригожина даже выше шансы попасть в какой-то "случайный" артобстрел или что-то в этом роде. Ракетой "нечаянно" уничтожат, и поди разберись кто запустил. У Кадырова не лучше ситуация. У меня сложилось такое впечатление, что и Кадыров, и Пригожин, и Суровикин что-то обещали Путину, но не выполнили. Наверное, они обещали: "А мы возьмем Донецкую область!" Могли обещать. Но не взяли же. И Бахмут не взяли. Но гадать - дело неблагодарное", - добавил оппозиционер.

Он не исключает того, что Кадыров может "случайно" заболеть и "случайно" умереть.

Положение Кадырова и Пригожина - детали

Глава Чечни Рамзан Кадыров начал вербовать в свои войска боевиков из так называемой "армии ДНР". Этот процесс связан с будущим распределением власти в РФ. Влияние Кадырова на оккупированных территориях Донецкой области растет, а его боевики чувствуют себя там хозяевами. "Кадыровцы" грабят регион, прикрываясь "обеспечением порядка".

Главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин заявил, что отступление ЧВК "Вагнера" от Бахмута приведет к том, что фронт посыплется. ВСУ перейдут в наступление и выйдут на границы с Российской Федерацией.