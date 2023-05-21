Прокурора МУС Карима Хана обвиняют в "привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности".

Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда, которые ранее выдали ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам детей Марии Львовой-Беловой.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Комитета, обвинения предъявлены прокурору Международного уголовного суда Кариму Хану и судье Международного уголовного суда Розарио Сальваторе Айтале.

Действия прокурора, в частности, квалифицированы как "привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности". Действия судьи – как "заведомо незаконное заключение под стражу, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений".

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Ордер на арест Путина – реакция РФ

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой по обвинению в незаконной депортации украинских детей. Теперь их могут задержать на территории 123-х стран, ратифицировавших Римский устав.

Через несколько дней после этого Следственный комитет РФ завел на Хана и судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталу и Серхио Херардо Угальде Годинеса уголовные дела.

Позже Карим Хан был объявлен РФ в уголовный розыск.

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