Учительница, в отличие от директора школы, ребенка поддержала.

Директор школы в российской Воркуте считает, что ее ученик, подловивший Владимира Путина на исторической ошибке, показал свою наглость.

Как пишет "Подъем", Юлия Рябцева отметила, что Никанор Толстых решил поправить президента РФ из-за "недостатка общения с людьми, занимающими положение в обществе, и здоровых амбиций".

"Мой возраст уже не позволил бы мне таким образом поступать в общении с президентом. А в молодости… Ну, наверное, какая-то определённая наглость", - говорит она.

По словам Рябцевой, школьник занимает активную гражданскую позицию и она им гордится.

"Но скромность должна быть, чтобы не поправлять в том числе Владимира Владимировича, но это мы начинаем понимать с годами", - добавила женщина.

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В свою очередь учительница ребенка Елена Грозных говорит, что он не смог скрыть неверные данные, озвученные Путиным. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Я считаю, что он молодец. То, что он поправил президента, говорит о том, что ребенок не может скрыть что-то неправильное и в принципе не будет врать, есть такая безбоязненность. Может быть, я бы смолчала. Может быть, ребята смолчали, потому что не знали о войне или постеснялись. У Никанора, возможно, как-то импульсивно получилось, но, мне кажется, что здесь ничего страшного нет", - считает она.

Педагог предположила, что в будущем мальчик может стать учителем истории.

Как сообщал УНИАН, в российском городе Владивосток в среду, 1 сентября, Путин встретился на Всероссийском уроке ко Дню знаний с учениками лицеев, гимназий и школ, которые победили в разных конкурсах и олимпиадах. Во время урока Путин допустил фактическую ошибку – перепутал Семилетнюю войну с Северной. На ошибку ему указал ученик из Воркуты Никанор Толстых.

Автор: Иван Бойко