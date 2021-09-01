Президент РФ 1 сентября рассказывал об истории и допустил фактическую ошибку.

В российском городе Владивосток в среду, 1 сентября, президент РФ Владимир Путин встретился на Всероссийском уроке ко Дню знаний с учениками лицеев, гимназий и школ, которые победили в разных конкурсах и олимпиадах.

Во время урока Путин допустил фактическую ошибку – перепутал Семилетнюю войну с Северной, сообщает mk.ru.

По его сведениям, на ошибку главы государства указал ученик из Воркуты Никанор Толстых.

"Чего Петр I (первый российский император – Ред.) учинил в Семилетнюю войну? Чего он со шведами-то воевал? И вообще, битва под Полтавой, вот вы представляете, где Швеция и где Полтава? А решающая битва между армиями Петра I и Карла XII (король Шведской империи – Ред.) состоялась под Полтавой", – говорил лидер России.

Читайте такжеПоследняя ошибка Владимира ПутинаПотом школьник отметил, что Путин говорил не о Семилетней войне, а о Северной, которая началась в 1700 году, а закончилась в 1721-м.

Президент сказал ученику спасибо за "за поправочку" и возобновил рассказ.

В День знаний Путин участвовал во Всероссийском уроке во Владивостоке на площадке Всероссийского детского центра "Океан", говорится на сайте Кремля.

Что нужно знать о Семилетней войне – справка УНИАН

Семилетняя война началась в 1756 году (Петр I умер в 1725-м), а закончилась в 1763-м, пишет Википедия. Конфликт является одним из самых масштабных противостояний Нового времени. Война шла в Европе и за океаном.

В противостоянии участвовали все великие страны Европы того времени, а также большинство средних и мелких европейских государств и даже некоторые индейские племена.

Противостояние называют колониальным, поскольку во время него было столкновение колониальных интересов Великобритании, Португалии, Франции, а также Испании.

Автор: Екатерина Присяжнюк