По его убеждению, протестные настроения в РФ зарождаются очень тяжело и медленно.

Россиянам крайне трудно проявлять свои протестные настроения, ведь они фактически живут в "лагерях". Однако антивоенный взрыв возможен.

Об этом в эфире канала FREEДом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его убеждению, в России сознательно не создавали демократическое общество с возможностью распространения различных точек зрения, а "лагеря", в которых запрещено быть в оппозиции к режиму.

Подоляк отметил, что диктаторский режим Путина последовательно уничтожал любые проявления политической конкуренции, параллельно зомбируя население пропагандой. Именно поэтому очень мало россиян еще могут думать.

"Возможно, за счет больших эксцессов в Украине, то есть тактических поражений, таких весомых, когда будет уничтожено достаточно большое количество живой силы, когда все это массово начнут хоронить там, имею в виду по всей России, тогда, возможно, там будет бунт протестного типа. Тогда низовое звено будет протестовать, ведь дети, которые должны пахать на земле, все умирают. Возможно, эти бунты начнутся в России, но в любом случае это достаточно тяжелый процесс, долгая дорога. К сожалению, нам очень дорого обходится доказать миру, что РФ в таком виде не должна существовать. Она должна существовать в других видах, как государство неимпериалистического типа, не шовинистическое, не с нацистской внутренней идеологией. У них абсолютно четкая авторитарная вертикаль. У них совершенно точно не соблюдаются права человека ни внутри, ни на внешних рынках. Это страна, которая четко готова нарушать все международные договоры и идти на любые нарушения, как мы видим по Северному потоку-1. То есть, РФ - это не страна, которая может выдерживать существование в нормальном человеческом сообществе", - заявил Подоляк.

Как сообщал УНИАН, ранее Подоляк заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин уже готов отказаться от некоторых оккупированных территорий Украины. Также он напомнил, что Украина пойдет на переговоры с РФ только в одном случае.

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