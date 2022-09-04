Если Украина объявит об окончательном выходе из переговорного процесса с Россией, РФ может "пуститься во все тяжкие".
Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.
"Россия постоянно пытается посадить нас за стол переговоров, используя для этого все средства… Они надеются застолбить завоеванные территории. И пока Украина не сказала окончательное "нет", для России это подвешенная морковка, к которой они стремятся", – отметил он.
"Для РФ очень важно слышать от нас, что мы окончательно не выходим (из переговоров)… Если мы скажем, что выходим из переговорного процесса, Россия будет вести себя соответственно... Тогда у них не будет сдерживающего фактора. Они могут пуститься во все тяжкие, в том числе и в отношении наших военнопленных и в отношении другого шантажа", – добавил Жданов.
По словам эксперта, не раз звучало, что Украина сядет за стол переговоров с РФ на своих условиях:
"Это полный вывод российских войск с территории Украины. в границах 91-го года…. Тогда мы садимся за стол переговоров и дальше определяем, как мы будем жить. Все равно любая война должна заканчиваться переговорным процессом".
Напомним, 4 сентября в Кремле заявили, что "готовы" к переговорам с президентом Владимиром Зеленским.