Для РФ очень важно слышать, что Украина не отказывается от возможности переговоров, отметил эксперт.

Если Украина объявит об окончательном выходе из переговорного процесса с Россией, РФ может "пуститься во все тяжкие".

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Россия постоянно пытается посадить нас за стол переговоров, используя для этого все средства… Они надеются застолбить завоеванные территории. И пока Украина не сказала окончательное "нет", для России это подвешенная морковка, к которой они стремятся", – отметил он.

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"Для РФ очень важно слышать от нас, что мы окончательно не выходим (из переговоров)… Если мы скажем, что выходим из переговорного процесса, Россия будет вести себя соответственно... Тогда у них не будет сдерживающего фактора. Они могут пуститься во все тяжкие, в том числе и в отношении наших военнопленных и в отношении другого шантажа", – добавил Жданов.

По словам эксперта, не раз звучало, что Украина сядет за стол переговоров с РФ на своих условиях:

"Это полный вывод российских войск с территории Украины. в границах 91-го года…. Тогда мы садимся за стол переговоров и дальше определяем, как мы будем жить. Все равно любая война должна заканчиваться переговорным процессом".

Напомним, 4 сентября в Кремле заявили, что "готовы" к переговорам с президентом Владимиром Зеленским.

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