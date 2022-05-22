Смелые вопросы студентки вызвали неподдельный гнев Захаровой. Она озвучила популярные пропагандистские нарративы и вспомнила о "биолабораториях".

В российском Екатеринбурге студентка поспорила со спикером МИД РФ Марией Захаровой относительно войны в Украине. Девушка заявила, что Россия плевала на суверенитет Украины и вторглась на ее территорию, но Захарову такая позиция разгневала. Она заявила, что Россия "уважает суверенитет Украины", потому что "еще вчера мы были одним государством, одним народом".

Фрагмент этой дискуссии появился в сети.

Разговор студентки и Захаровой начался с обсуждения "референдума" о присоединении Крыма к РФ. Студентка отметила, что считает этот псевдореферендум нелегитимным, как и весь цивилизованный мир. Однако Захарова требовала аргументировать эту позицию.

Девушка подчеркнула, что "референдум" в Крыму нелегитимен, поскольку к его проведению не привлекли представителей ни одного международного сообщества. Однако этот ответ спровоцировал истерику у пресс-секретаря МИД РФ.

"Кто это вам сказал? Что вы? Там было много международных наблюдателей. Что вы такое говорите? Почему еще вы считаете его нелегитимным?"- возмущенно спросила Захарова.

Студентка отметила, что во время его проведения в Крыму были российские войска. Тем не менее, Захарова заверила, что "российские войска там были все эти годы".

Дискуссия студентки и Захаровой закончилась обсуждением войны в Украине. Представительница российского МИДа традиционно заявила, что РФ якобы 8 лет пыталась "дипломатическим путем предотвратить эскалацию". Свой эмоциональный спич Захарова продолжила темой "ЛДНР", которые якобы "сами вышли из состава Украины" и просили "вступиться за них". Кроме того, она напомнила о "вопросах безопасности" РФ.

Похоже, в этом споре Захарова решила использовать все "аргументы", поскольку вспомнила и о "30 пентагоновских биолабораториях в Украине", и о "притеснениях русскоязычных".

"8 лет мы бегали за всеми ними, а они только глумились. Вот и все", - заявила она.

В конце дискуссии модератор попросила, чтобы девушка, которая посмела спорить с самой Захаровой, назвала факультет, курс и специальность. Однако Захарова демонстративно попросила не уточнять это, мол, чтобы ее собеседницу не наказали за позицию.

Как сообщал УНИАН, ранее известный литературный переводчик Виктор Голышев прокомментировал слова представительницы МИД РФ Марии Захаровой, назвавшей "глобальным фейком" мысль о том, что Джордж Оруэлл писал роман "1984" об СССР. Захарова также сказала, что английский классик якобы писал о "завершении либерализма".

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