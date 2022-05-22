Захарова также сказала, что английский классик Оруэлл якобы писал о "закате либерализма".

Известный литературный переводчик Виктор Голышев прокомментировал слова представительницы МИД РФ Марии Захаровой, назвавшей "глобальным фейком" мысль о том, что Джордж Оруэлл писал роман "1984" об СССР. Захарова также сказала, что английский классик якобы писал о "закате либерализма".

"Я не думаю, что это о Советском Союзе. По-моему, это роман о тоталитарном государстве. Когда он писал это, уже был упадок либерализма, но между мировыми войнами, Первой и Второй, пол-Европы было занято тоталитарными государствами. Но я не знаю заката либерализма совершенно никакого. Пока не могу сказать, что это роман о современной россии", - сказал Голышев для Телеграмм-канала "Подъем".

85-летний Голышев переводил с английского на русский язык произведения известных писателей, в частности Джерома Сэлинджера, Джоан Роулинг, Джорджа Оруэлла и др. Он - президент Гильдии литературных переводчиков.

Напомним, что СМИ сообщали, что в Беларуси хотят запретить произведение "1984".

Справка УНИАН: в антиутопии "1984" речь идет о вымышленном тоталитарном государстве Океания, где общество живет строго по приказам партии. Главный в государстве - "Старший брат", а лозунги партии: "Война – это мир, свобода – это рабство, незнание – это сила".

События романа разворачиваются вокруг Уинстона Смита, который не попал под пропаганду и бунтует против партии. Сюжет "1984" словно описывает современные Россию и Беларусь, по мнению многих литераторов.