Пропагандисты уверяют, что Стегачев якобы ушел в отставку еще до широкомасштабного вторжения России в Украину.

В России активно разгоняют свою версию произошедшего с летчиком Ту-95 Олегом Стегачевым.

Как пишет российский Telegram-канал Baza, Стегачев и его друг - командир огневых установок в отставке - находились рядом с гаражами на улице Петровского в Энгельсе.

"Около 20:00 они услышали три хлопка, похожих на выстрелы. После этого мужчины позвонили в полицию и рассказали о странных звуках. После приезда полиции на месте были обнаружены три гильзы от травматического оружия и металлическая колба-наконечник. Пока неизвестно, получил ли ранения сам Стегачев", - говорится в сообщении.

В РФ уверяют, что Стегачев якобы ушел в отставку еще до широкомасштабного вторжения России в Украину, а сейчас он работает в Красноярской коммерческой авиакомпании.

Расстрелян пилот Ту-95 Олег Стегачев - что сообщалось

Напомним, днем 3 февраля Главное управления разведки Минобороны Украины сообщило, что в России расстреляли пилота Ту-95 Олега Стегачева.

По данным, международного разведывательного сообщества InformNapalm, Стегачев был в числе российских пилотов, которые бомбили гражданское население в Сирии:

"Уже тогда мы писали, что это их подготовка к Украине и их нужно начать уничтожать, но переводы на арабский язык не дали значительного результата. Сирийцы не смогли им отомстить за своих родных".

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