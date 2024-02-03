В России расстреляли командира бомбардировщика Ту-95, говорят в ГУР / фото ГУР

В России расстреляли командира бомбардировщика Ту-95 Стегачева Олега Сергеевича, который находится в базе украинского "Миротворца" и считается военным преступником, сообщило ГУР.