В России расстреляли пилота Ту-95, - ГУР

Пока под вопросом, выжил ли он.

В России расстреляли командира бомбардировщика Ту-95 Стегачева Олега Сергеевича, который находится в базе украинского "Миротворца" и считается военным преступником, сообщило ГУР.

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