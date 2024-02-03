В России расстреляли командира бомбардировщика Ту-95 Стегачева Олега Сергеевича, который находится в базе украинского "Миротворца" и считается военным преступником, сообщило ГУР.
В России расстреляли пилота Ту-95, - ГУР
14:30, 03.02.240 мин. обновляется
Пока под вопросом, выжил ли он.
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