Не игнорируйте воздушные тревоги.

Украинские военные зафиксировали вылет нескольких российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале призывает быть внимательными. Они сообщат, если российские захватчики осуществят пуски ракет. "Зафиксирован полет нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в юго-восточном направлении (район Каспийского моря)", - говорится в сообщении.

В то время в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения. В 03:58 ее отменили. Также военные отметили, что впоследствии сообщат точное количество стратегических бомбардировщиков, которые подняли оккупанты.

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Минувшей ночью оккупанты выпустили по Украине восемь ударных "шахедов", наша противовоздушная оборона уничтожила все БПЛА в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Кировоградской областей.

Днем во всех областях дважды звучала воздушная тревога, когда российские захватчики поднимали в небо МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

Уже вечером сообщалось о нескольких группах дронов на границе Херсонской и Николаевской областей.

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